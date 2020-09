Jasikonis in coma indotto dopo la caduta a Mantova

Il Mondiale di Motorcross vive in stato di apprensione dopo il brutto incidente del pilota lituano Arminas Jasikonis, settimo nella classifica generale dell'MXGP 2020.

Il 23enne pilota Husqvarna aveva chiuso in sesta posizione la prima manche della domenica a Mantova, ma una brutta caduta avvenuta all'ottavo giro della seconda manche mentre era sesto ha messo in allarme.

Non si hanno immagini dell'incidente, né in diretta né in replay. Il lituano è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Cremona, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico. A causa della natura delle lesioni, il pilota è in coma indotto per far sì che la situazione si stabilizzi, come confermato dallo stesso team nella giornata di oggi.

Jasikonis sta ricevendo un trattamento specializzato ed il team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing - di cui Kimi Raikkonen è comproprietario, ringrazia tutto lo staff medico per l'assistenza data al pilota.

Antti Pyrhönen, capo del team, spiega: "Questa è una situazione molto seria per Arminas ed è un momento molto complicato per la sua famiglia e per tutti i membri del team. Dopo aver volato verso l'ospedale domenica sera, è in coma indotto a causa del trauma cranico".

"Non c'è molto altro da dire in questi momenti - prosegue Pyrhönen - La situazione è questa, è molto seria e complicata per tutti. Possiamo solo sperare ed essere positivi. Ha le migliori cure e siamo in contatto con gli specialisti dell'ospedale in Italia, ma anche con quelli di Innsbruck, in Austria".

Da Motorsport.com inviamo il sostegno ed i migliori auguri al pilota ed alla sua famiglia.