Herlings fa progressi: è tornato ad allenarsi in moto

Jeffrey Herlings si è piegato tante volte, ma fortunatamente per tutti gli appassionati di motocross non ne vuole sapere di spezzarsi. A distanza di tre mesi dal terribile incidente di Faenza, il pilota della KTM è tornato finalmente in sella, come mostrato in alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

L'olandese, che stava già faticando a causa dell'infortunio al piede rimediato nel 2019, aveva fatto gelare il sangue a tutti nella tappa romagnola, rimanendo riverso a terra accanto alla sua moto per diversi, interminabili, secondi. E lui stesso non ha negato di aver vissuto attimi di terrore, visto che in un primo momento si era sentito paralizzato.

Sensazione che fortunatamente è durata solo poco, anche se il rischio è stato davvero grande, dato che nell'incidente ha accusato la lesione del rachide cervicale, che lo ha costretto a saltare tutto il resto della stagione, dicendo addio alle speranze di portarsi a casa il suo quinto titolo iridato.

Fin qui il recupero è stato lungo ed impegnativo, con Jeffrey che lo ha mostrato in più fasi sui social network, con video ed immagini dei suoi allenamenti in palestra. Finalmente però è arrivata anche la stories che tutti gli appassionati aspettavano, quelle del ritorno in sella alla sua KTM, anche se si è trattato solo di una "sgambata" per riprendere il feeling dopo tanti mesi a riposo.

Insieme alle immagini, Herlings ha mandato un messaggio ai suoi tifosi: "Tranquilli ragazzi, mi sto allenando". Un messaggio che però può essere anche una minaccia per i suoi avversari...