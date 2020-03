Coronavirus: posticipato il GP del Trentino di MXGP

Considerando la situazione molto difficile in Italia per quanto riguarda l'epidemia di Coronavirus ed il fatto che il governo italiano ha vietato l'organizzazione di eventi pubblici in Italia fino al 3 aprile, comprese le difficoltà a viaggiare nelle regioni del nord dell'Italia, l'organizzatore locale e le autorità locali hanno deciso di posticipare il Gran Premio del Trentino di MXGP.

Infront Moto Racing, la FIM e l'organizzatore locale hanno valutato una data alternativa, individuandola nel 18 e 19 luglio 2020, quando si dovrebbe recuperare la gara.

L'obiettivo di Infront Moto Racing e della FIM è quella di disputare tutti gli eventi europei del Mondiale come erano stati programmati. Il resto del calendario della MXGP fino ad ora rimane invariato, mentre lo sviluppo della situazione in ogni paese è seguito con un monitoraggio quotidiano.

In accordo con gli organizzatori di altri round della MXGP e con le autorità locali, Infront Moto Racing è pronta a posticipare altri eventi se necessario.