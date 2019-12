Apre la prevendita online dei biglietti per la MXGP ad Imola

Formula Imola ha comunicato che dalla data del 12 dicembre apre la prevendita on-line del MXGP of Emilia-Romagna, ultimo round del Campionato Mondiale di Motocross, in calendario il 19-20 settembre 2020 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Ricordiamo le due principali novità. La titolazione, che nel 2020 sarà MXGP of Emilia-Romagna, e il ritorno all’ultima data del campionato, che nel 2018 portò ad Imola oltre 35.000 presenze. Per tutti gli appassionati i biglietti potranno quindi essere acquistati on-line sul sito www.ticketone.it. Nella prima finestra, fino al 10 maggio, i titoli per la gara di Imola saranno disponibili con sconti dal 20 al 30% sul prezzo al botteghino.

La stagione 2020, la terza in cui l’Autodromo di Imola ospita un round del Mondiale MXGP, si presenta come una delle più avvincenti ed equilibrate degli ultimi anni, con tantissimi motivi di interesse. Sono infatti diversi i piloti che possono puntare alla conquista del titolo iridato, primo fra tutti lo sloveno Tim Gajser, che quest’anno ha vinto il campionato proprio ad Imola, per proseguire con la coppia di fuoriclasse olandesi Jeffrey Herlings e Glenn Coldenhoff, il primo grandissimo talento che, se riuscirà a evitare infortuni, resta sicuramente il pilota da battere.

Da non trascurare poi il talento spagnolo Jorge Prado, dominatore indiscusso delle ultime due stagioni della MX2 e pronto a lottare al vertice anche nella classe regina. E naturalmente Tony Cairoli, che nel 2020 farà di tutto per portare a casa il decimo titolo iridato, magari conquistandolo proprio ad Imola, giusto coronamento di una carriera strepitosa. Senza dimenticare gli svizzeri Jeremy Seewer e Arnaud Tonus, i francesi Gautier Paulin e Romain Febvre e naturalmente gli azzurri Ivo Monticelli e Alessandro Lupino.

Roberto Marazzi (Direttore Autodromo), ha detto: "Il ritorno della gara a settembre come ultimo round del campionato è una data idonea al raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo prefissati, ovvero quello di ripetere i numeri di presenze del 2018. Gli ingredienti ci saranno tutti, da una pista che presenterà delle novità, a un roster di campioni con tanti pretendenti al titolo, più ovviamente una location unica e di grande fascino, come riconosciuto dagli addetti ai lavori del motocross. Abbiamo voluto lanciare una prevendita on-line con sconti davvero imperdibili, e le promozioni non finiranno qui".