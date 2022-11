Video | Pedrosa: "KTM RC16 2023 molto diversa. Ecco perché" Alle Grand Finals Lamborghini 2022 Dani Pedrosa si è concesso in esclusiva ai microfoni di Motorsport.com parlando della sua nuova avventura nel GT, ma anche al suo lavoro di tester in KTM in MotoGP e dei suoi piani per il futuro sperando in una wild card.