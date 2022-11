Video | Lamborghini Grand Finals: le emozioni vissute a Portimão

MotoGP | Bagnaia: "Il numero 1 mi affascina, ma mette pressione"

Il campione del mondo non si è ancora reso conto bene dell'impresa compiuta domenica a Valencia e deve ancora decidere se coronarla con il numero 1 sul cupolino nel 2023. Intanto però è contento per come è nata la versione 2023 della Desmosedici GP, che nei test ha dato risposte positive sia per quanto riguarda il motore che l'aerodinamica.