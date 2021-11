Sanna: "Rossi con Lamborghini? Se ci cercasse, volentieri"

Il 2021, sportivamente parlando, porta in dote a Lamborghini la terza vittoria consecutiva alla 24 Ore di Daytona, tra le corse di durata più prestigiose del mondo. Risultato da incorniciare per il costruttore di Sant'Agata Bolognese, ormai tra i punti di riferimento nelle corse a ruote coperte.

Nel corso delle Lamborghini World Finals di Misano, abbiamo avuto l'occasione di intervistare Giorgio Sanna, Head of Motorsport del marchio del Toro. Con Sanna abbiamo approfondito i validi risultati di un 2021 che ha visto consolidare la posizione di Lamborghini nelle categorie GT in cui è impegnata, oltre ad un programma giovani di prim'ordine e, ovviamente, alle voci che si rincorrono circa la realizzazione di una vettura destinata a correre la 24 Ore di Le Mans.

In aggiunta, Valentino Rossi non ha mai nascosto il proprio amore per le gare di durata, situazione nella quale potrebbe trovare una seconda giovinezza abbandonate le moto. E se volesse correre con Lamborghini...