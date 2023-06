Riparte Lamborghini The Real Race - Super Trofeo Esports

Lamborghini presenta la stagione 2023 di The Real Race - Super Trofeo Esports che conferma l’impegno di Lamborghini nel mondo delle competizioni virtuali. Lamborghini conferma anche per la stagione 2023 di The Real Race - Super Trofeo Esports Assetto Corsa Competizione come piattaforma del torneo.

The Real Race - Super Trofeo Esports è il più importante progetto di Lamborghini nel settore degli Esports. Anche quest’anno, i concorrenti gareggeranno con le Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2, mentre il format è stato completamente rinnovato e include gare virtuali per i concorrenti provenienti da UE, NALA e APAC.

Cambi di format per il 2023

Novità di questa stagione è l’opportunità per gli aspiranti campioni di misurare le proprie capacità dal vivo direttamente sul campo, in alcuni dei più famosi circuiti d'Europa. Accanto al paddock del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, la Fanatec Arena verrà messa a disposizione del pubblico per cimentarsi con le simulazioni di gara avanzate: il pilota più veloce di ogni evento si aggiudicherà una wild card per accedere alla finalissima di The Real Race - Super Trofeo Esports.

Lamborghini The Real Race - Super Trofeo Esports Photo by: Lamborghini Super Trofeo

Appuntamenti on-site

Circuito Paul Ricard | 3 giugno

Circuito di Spa-Francorchamps | 2 luglio

Nürburgring | 29 luglio

Parallelamente alle attivazioni dei circuiti, i piloti dell’area UE saranno invitati a partecipare a una serie di quattro competizioni online, ciascuna preceduta da una gara hotstint, mentre per le aree NALA e APAC è prevista una qualificazione hotstint singola (per ciascuna), seguita da una finale regionale a cui prenderanno parte i migliori 24 piloti di ogni regione.

Lamborghini Abu Dhabi e Dubai sono i primi concessionari livello internazionale a essere partner del programma The Real Race, organizzando un tour con simulatore nelle principali scuole e università di Abu Dhabi e Dubai per scovare e reclutare i migliori studenti “piloti” del Paese, che culminerà con il torneo per selezionare i tre migliori studenti che rappresenteranno gli Emirati Arabi.

Per i piloti europei, la sfida sarà qualificarsi per ogni gara con una sessione hotstint con leaderboard: i 24 piloti più veloci delle qualificazioni accederanno alla gara che determinerà, tramite l’apprezzatissima simulazione Assetto Corsa Competizione, i migliori quattro che arriveranno alla finale on-site sul Circuito del Gran Premio del Nürburgring.

I piloti qualificati (16 in totale), assieme ai vincitori delle wild card delle attivazioni on-site sui circuiti Paul Ricard (1), Spa-Francorchamps (1), Nürburgring (2) e i tre selezionati dalla rete dei concessionari Lamborghini di Abu Dhabi e Dubai, andranno a comporre una griglia di 23 finalisti, dopo di che finalisti europei e concorrenti con wild card saranno invitati alla Fanatec Arena per prendere parte alla finalissima on-site durante il weekend della GT World Challenge sul celebre Circuito del Gran Premio del Nürburgring.

Un'opportunità impagabile

I partecipanti a The Real Race - Super Trofeo Esports hanno come obiettivo quello di aggiudicarsi la finalissima e vincere l'opportunità di diventare un Factory Driver del nuovo team Esports di Automobili Lamborghini, unendosi a un team di professionisti che rappresentano il marchio in alcune delle più prestigiose attivazioni racing in ambito Esport.

Anche i vincitori delle aree NALA e APAC si uniranno alla famiglia Lamborghini come rappresentanti del brand nei vari campionati disputati nelle rispettive regioni, ampliando così la presenza di Lamborghini sui circuiti virtuali internazionali e offrendo la preziosa opportunità di imprimere una svolta decisiva nelle vite e nelle carriere di chi sarà all’altezza di salire in cima al podio racing Esport.

Lamborghini The Real Race - Super Trofeo Esports Photo by: Lamborghini Super Trofeo

Programma

La nuova stagione di The Real Race - Super Trofeo Esports ha un calendario fitto di impegni a partire da giugno per i concorrenti UE e da agosto per i concorrenti APAC e NALA.

Qualificazioni Hotstint EU

Circuito Paul Ricard.

Inizio: 5 giugno ore 11:00 CEST / Fine: 12 giugno ore 10:00 CEST

Circuito del Gran Premio di Monza.

Inizio: 12 giugno ore 11:00 CEST / Fine: 19 giugno ore 10:00 CEST

Circuit de Barcelona-Catalunya

Inizio: 19 giugno ore 11:00 CEST / Fine: 26 giugno ore 10:00 CEST

Circuit de Spa-Francorchamps

Inizio: 26 giugno ore 11:00 CEST / Fine: 3 luglio ore 10:00 CEST

Gare di qualifica UE

Gara 1 - Paul Ricard 15 giugno ore 19:30 CEST

Gara 2 - Monza 22 giugno ore 19:30 CEST

Gara 3 - Barcellona 29 giugno ore 19:30 CEST

Gara 4 - Spa 6 luglio ore 19:30 CEST

Qualificazioni hotstint NALA

Indianapolis

Inizio: 14 agosto ore 10:00 CEST / Fine: 28 agosto ore 10:00 CEST

Qualificazioni hotstint APAC

Suzuka

Inizio: 17 agosto ore 10:00 CEST / Fine: 31 agosto ore 10:00 CEST

Finale regionale EU (on-site)

Data: 30 luglio 2023

Gara 1 - Circuito del Gran Premio del Nürburgring

Gara 2 - Circuito del Gran Premio del Nürburgring

Finale regionale NALA (online)

Data: 2 settembre 2023

Gara 1 - Indianapolis Motor Speedway Grand Prix Course

Gara 2 - Indianapolis Motor Speedway Grand Prix Course

Finale regionale APAC (online)

Data: 6 settembre 2023

Gara 1 - Circuito di Suzuka

Gara 2 - Circuito di Suzuka

Streaming live e sito ufficiale

Tutti gli eventi di The Real Race - Super Trofeo Esports saranno trasmessi live e in esclusiva sul canale YouTube ufficiale di Lamborghini Squadra Corse e sui social.

Maggiori informazioni sul campionato sono disponibili sul sito ufficiale https://esports.lamborghini/

Partner tecnico ufficiale di The Real Race: Assetto Corsa Competizione

Assetto Corsa Competizione è il nuovo videogame ufficiale della GT World Challenge. Grazie allo straordinario livello simulativo, Assetto Corsa Competizione offre la possibilità di vivere in prima persona l'atmosfera del Campionato omologato FIA GT3; gareggiando con piloti, team, vetture ufficiali e circuiti riprodotti con estrema accuratezza, i giocatori potranno godere, al massimo livello di realismo, di tutte le gare Sprint, Endurance e 24 Ore di Spa, disponibili sia in modalità single player che multigiocatore

Assetto Corsa Competizione nasce dall'esperienza maturata da KUNOS Simulazioni e sfrutta al meglio le caratteristiche dell'Unreal Engine 4, che garantiscono grafica e condizioni atmosferiche fotorealistiche, gare in notturna, animazioni in motion capture, mentre un tire model e modelli aerodinamici ancora più evoluti rispetto al passato, consentono il raggiungimento di un nuovo standard in termini di realismo di guida e immersività.

AK Esports

Ak Esports è un'azienda italiana leader nell’organizzazione di competizioni e nella gestione di team ed eventi Esport in tutta Europa, con un focus particolare sul mondo del Sim Racing. Fondata da Ak Informatica, realtà italiana esperta in ambito gaming per PC, dal 2004 la società è in costante crescita e si dedica alle ultime tecnologie e ai titoli Gaming per sviluppare soluzioni di intrattenimento Esport. Ak Esports ha messo a punto asset per svariate case automotive e nel 2019, insieme a SRO Motorsport Group e Kunos Simulazioni, ha creato il primo campionato SRO Esports. Scopri di più su AK e visita www.akesports.it.

Lamborghini The Real Race - Super Trofeo Esports Photo by: Lamborghini Super Trofeo