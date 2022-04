Nuova sfida GT per Pedrosa: debutta nel Lamborghini Super Trofeo!

Daniel Pedrosa farà il suo esordio nel mondo delle ruote coperte a bordo di una Lamborghini per tre gare della stagione 2022 del Super Trofeo.

Il 3 volte Campione del Motomondiale (125 e 250) e portacolori Honda Repsol in MotoGP condividerà la Huracan ST Evo del Team FFF assieme ad Antonin Borga.

La vettura griffata Rexal-Orange 1 scenderà in pista ad Imola per il primo evento del monomarca della Casa di Sant'Agata Bolognese che avrà luogo l'1-3 aprile sul circuto "Enzo e Dino Ferrari", seguito dagli impegni a Misano (1-3 luglio) e Portimao, dove si terranno le Finali Mondiali il primo weekend di novembre.

"Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura con Lamborghini e FFF Racing Team - ha detto Pedrosa - Sarà la mia prima esperienza con le 4 ruote e ci sarà molto da imparare, ma sono già davvero entusiasta".

"Non vedo l'ora di capirne di più su tutti i trucchi del mestiere in modo da cominciare bene, spero ovviamente di divertirmi".

Pedrosa ad Imola incontrerà nel paddock il suo vecchio rivale, Valentino Rossi, che debutta nel GT World Challenge Europe con l'Audi del Team WRT.

Per la nuova sfida in macchina, 'Dani' avrà come coach l'ex-pilota di Formula 1 ed esperto anche di GT, Vitantonio Liuzzi.

Dani Pedrosa, Antonin Borga, FFF Racing Team Photo by: FFF Racing Team

Il suo collega Borga, spesso protagonista nel mondo dei prototipi, ha aggiunto: "Sono entusiasta per questa nuova esperienza. Ho corso in LMP2 endurance in passato ed è la prima volta che salgo su una Super Trofeo. Sono veramente felice di avere l'occasione di correre con FFF e Dani, ovviamente spero che tutto vada bene e che ci si possa divertire tanto assieme".

Soddisfatto anche il direttore sportivo di FFF, Giorgio Ferro: "Siamo contentissimi che Dani abbia deciso di iniziare la sua nuova carriera nel mondo delle 4 ruote con noi e Lamborghini. Il suo approccio competitivo e professionale sicuramente lo aiuterà ad affrontare questa nuova sfida nel miglior modo possibile, assistito da Antonin e Vitantonio".

"Sarà bellissimo condividere con i nostri collaboratori questo suo nuovo capitolo di carriera, diamo ad Antonin e Dani il benvenuto in Orange 1 - FFF, sono sicuro che sarà una stagione fantastica assieme".

Armando Donazzan, Presidente di Orange 1, ha chiosato: "Siamo onorati di avere Pedrosa con noi e sono sicuro che dimostrerà di essere un atleta straordinario come lo è stato con le 2 ruote. Orange 1 gli darà tutto il sostegno necessario in modo che si possa esprimere al meglio".