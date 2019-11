Lamborghini World Final: 56 Huracán a caccia dei titoli a Jerez

Il gran finale della stagione 2019 del Lamborghini Super Trofeo quest'anno sarà in scena sul Circuito di Jerez De La Frontera, dove da domani i concorrenti delle serie Europa, Stati Uniti e Asia si daranno battaglia nell'ultimo round dei rispettivi campionati.

32 sono le Huracán di Super Trofeo Asia e North America, equamente divisi e in pista assieme domani per il 6° ed ultimo appuntamento, mentre i 24 del Super Trofeo Europa correranno assieme subito dopo i colleghi.

Ulteriore emozione per il weekend andaluso arriva dall'assegnazione dei titoli. Nel Super Trofeo Europe è ancora tutto da decidere per quanto riguarda la Classe PRO, con Sergei Afanasiev/Danny Kroes (Bonaldi Motorsport) leader a quota 121, seguiti a 116 dal duo Kikko Galbiati/Vito Postiglione (Imperiale Racing), mentre in lizza abbiamo anche Jack Bartholomew/Stuart Middleton (Bonaldi Motorsport) a 100 punti. In PRO-AM e AM giochi ormai fatti per Shota Abkhazava (ArtLine Team Georgia) e Nicolas Gomar (AGS Events), che pur avendo cambiato compagni di squadra nell'arco della stagione hanno in tasca il campionato. In Lamborghini Cup è volata a due per la coppia formata da Benoit Semoulin/Francois Semoulin (Semspeed Racing) e Joseph Collado (AGS Events), separati da 11 punti.

Nel Super Trofeo North America, in Classe PRO si giocano il tutto per tutto Richard Antinucci/Corey Lewis (Change Racing), primi a 124 lunghezze e con un poco rassicurante +6 su Brandon Gdovic (PPM). Terzi Andrea Amici/Sandy Mitchell (Prestige Performance/Wayne Taylor Racing) a -12. In PRO-AM i Campioni matematici sono Jacob Eidson/Damon Ockey (US RaceTronics), con McKay Snow (Change Racing) che invece dovrà difendere il primato dagli attacchi di Steven Aghakhani (US RaceTronics) e Cameron Cassels (Prestige Performance/Wayne Taylor Racing). La Lamborghini Cup vedrà il duello tra Mel Johnson (GMG Racing), Stephanie Cemo/Ashton Harrison (Prestige Performance/Wayne Taylor Racing) e Randy Sellari (Dream Racing Motorsport).

Il Super Trofeo Asia è altrettanto apertissimo, dato che in Classe PRO Takashi Kasai/Juuso Puhakka (FFF Racing Team) e Yi Fan Chen/Chris van der Drift (GAMA Racing) sono divisi da appena 2 punti. In PRO-AM il vantaggio di Toshiyuki Ochiai/Afiq Yazid (HoJust Racing) su Brendon Leitch (Leipert Motorsport) è di 28 lunghezze, con Huilin Han (T Squared Racing) e Saravu Sereethoranakul/Sarun Sereethoranakul che si contenderanno la AM. Infine Clement Li (852 Challengers), Paul Wong (852 Challengers) e Takamichi Matsuda/Daijiro Yoshihara (yh Racing Team) sono in corsa per la Lamborghini Cup.

Ospiti d'eccezione per l'evento Super Trofeo Asia, Emanuele Pirro (5 volte vincitore della 24h di Le Mans) e Tony Cairoli (9 volte Campione del Mondo MotoCross) i quali condivideranno il volante della Huracán #222 preparata dalla Automobili Lamborghini.

Sabato e domenica sono le giornate dedicate alle finalissime Mondiali, con suddivisione delle griglie di partenza tra AM e LC assieme, seguiti da PRO e PRO AM, che Motorsport.com vi racconterà direttamente dal tracciato spagnolo intitolato ad Angel Nieto.