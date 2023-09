Lamborghini | Valencia ospita il quarto round della stagione europea

Dopo sette anni, il Circuito "Ricardo Tormo" di Valencia ritorna ad ospitare il Lamborghini Super Trofeo Europa, che questo fine settimana (15-17 settembre) giunge al quarto dei sei doppi appuntamenti della stagione con uno schieramento di 46 vetture.

Sui 4,005 km del tracciato spagnolo che nel 2016 fu già sede delle finali Lamborghini, a presentarsi nelle vesti di leader della classe Pro ci sarà il neozelandese Brendon Leitch, che nel più recente round del Nürburgring disputatosi l'ultimo week-end di luglio ha conquistato con il team Leipert Motorsport la sua prima vittoria in assoluto nel monomarca continentale riservato alle Huracán Super Trofeo EVO2.

Grazie ad una prima parte di stagione redditizia, che lo ha visto salire sul podio sei volte su sei, Leitch guida la classifica con un margine di vantaggio di 10,5 lunghezze sul binomio della VSR formato da Mattia Michelotto e Gilles Stadsbader, i quali possono fino ad ora vantare il maggior numero di affermazioni, essendosi imposti nell'apertura del Paul Ricard e poi anche a Spa ed in Germania. Una vittoria in Francia, ma anche un secondo ed un terzo piazzamento per Sebastian Balthasar e Marzio Moretti, che pagano 18 punti nei confronti dello stesso Leitch.

A soli quattro punti dall'equipaggio dell'Oregon Team c'è il giovane belga Amaury Bonduel, che al Nürburgring con la BDR Competition è salito due volte sul podio ottenendo nell'ordine un terzo ed un secondo posto. Poco più indietro seguono il duo dell'Iron Lynx composto da Ugo de Wilde e Rodrigo Testa e quello della Target Racing formato da Largim Ali e Oliver Söderström. Da segnalare anche la presenza di Guillem Pujeu, l'unico spagnolo al via, che sulla sua pista di casa punterà al suo primo podio alternandosi su un'altra vettura dell'Oregon Team con il brasiliano Pedro Ebrahim.

Nella Pro-Am non ci sarà Frederik Schandorff, che assieme a Alex Au mantiene saldamente la vetta fin dal primo appuntamento del Paul Ricard in virtù di due vittorie e tre secondi piazzamenti. A prendere il suo posto sulla vettura della Target Racing è atteso invece Patrick Kujala, campione della stessa classe nel 2016 e l'anno precedente vincitore del titolo Pro. Ad occupare il secondo posto nella classifica con un gap di 11 punti dalla leadership, ci sono Andrzej Lewandowski e Loris Spinelli (VSR), reduci dal successo messo a segno nel più recente round del Nürburgring.

Per questi ultimi anche una vittoria in Francia, cui vanno aggiunte le due pole conquistate dall'italiano, che non sarà tuttavia presente a Valencia ed il cui posto verrà preso da Artem Petrov. Una vittoria a Spa per Yelmer Buurman e Nigel Schoonderwoerd (Iron Lynx), terzi in classifica. Seguono quarti Karol Basz e Bronislav Formanek, con i colori della Micanek Motorsport terzi in Germania. Appena dietro Edoardo Liberati e Martin Ryba, autori di un secondo posto e ancora una vittoria in Belgio su una delle vetture del Brutal Fish Racing Team.

Con un poker di successi, Gabriel Rindone è saldamente al comando della classe Am. Il pilota del team Leipert Motorsport ha 7,5 punti di vantaggio nei confronti dell'equipaggio del Boutsen VDS formato da Pierre Feligioni e Renaud Kuppens, questi ultimi estremamente costanti con una vittoria conquistata nell'apertura del Paul Ricard ed altri quattro podi. Subito tra i protagonisti anche Ibrahim Badawy. Il giovanissimo egiziano del team Lamborghini Roma by DL Racing si è presentato con due secondi posti e al Nürburgring ha rotto il ghiaccio conquistando la sua prima affermazione, prima di rimanere coinvolto in un incidente in Gara 2; in campionato occupa il terzo posto, a 17 punti e mezzo dallo stesso Rindone, ma a sua volta con un buon margine di vantaggio su Elie Dubelly e Karim Ojjeh (Boutsen VDS) e l'equipaggio dell'Iron Lynx composto da Claude-Yves Gosselin e Marc Rostan.

Dopo avere conquistato una doppia vittoria al Nürburgring, portando a tre il numero di vittorie ottenute in questa prima parte di stagione, Paolo Biglieri e Petar Matić sono passati a condurre nella Lamborghini Cup. Il duo del team Bonaldi Motorsport ha scavalcato in classifica Donovan e Luciano Privitelio (Iron Lynx), a loro volta autori di tre successi e adesso secondi in campionato a meno 6,5 punti. Dietro di loro il pluricampione Gerard van der Horst (Van der Horst Motorsport), il quale punta alla sua prima affermazione di questo 2023. L'olandese, che sullo stesso circuito di Valencia nel 2016 ottenne due vittorie assicurandosi il titolo di classe, attualmente precede nell'ordine Jürgen Krebs, con il team Leipert Motorsport quattro volte sul podio, e Alfredo Hernandez Ortega (BDR Competition).

Tutti i protagonisti del Lamborghini Super Trofeo Europa scenderanno in pista fin da venerdì, quando sono in programma le due consuete sessioni di prove libere da un'ora ciascuna. Sabato, alle 9.35, il via ai due turni di qualifica, mentre la prima delle due gare di 50 minuti con la partenza lanciata ed il pit-stop obbligatorio scatterà alle 15.35. Gara 2 inizierà infine domenica alle 11.25.

Entrambe le gare verranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Lamborghini Squadra Corse ed in diretta Tv su Sky Sport Max.