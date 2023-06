Lamborghini | Super Trofeo in forma: "È l'investimento nel futuro"

Il Lamborghini Super Trofeo è più in forma che mai e anche la serie europea ha finalmente avuto inizio al Paul Ricard un paio di settimane fa.

Oltre al campionato del Vecchio Continente, la Casa del Toro continua ad avere quello in America, ma soprattutto è ripartita la competizione Asia, che dopo tre stagioni di stop dovute alla pandemia di Coronavirus ora ha un nuovo inizio.

La nuovissima Huracán Super Trofeo Evo2 sta riempiendo le griglie di partenza di tutte le serie del monomarca di Sant'Agata Bolognese, segno che la vettura - profondamente rivista sia a livello estetico che tecnico - piace e convince team e piloti che la prendono per divertirsi o anche crescere.

Di questo e altro, Motorsport.com ed altri media hanno avuto la possibilità di parlarne con Giorgio Sanna, Responsabile del Motorsport di Lamborghini, facendo subito un punto della situazione ad un anno dall'esordio della Evo2, e di ciò che vedremo nel 2023.

Azione in pista Photo by: Lamborghini Super Trofeo

Giorgio, avete avuto una griglia record per il primo round del Paul Ricard, immaginiamo la tua soddisfazione...

"Non eravamo mai partiti con 48 vetture alla prima gara stagionale, in passato avevamo raggiunto le 50 unità ad annata in corso. Siamo molto contenti di tutti e tre i campionati perché averne anche 35 in America e 20 in Asia dopo tre stagioni di pandemia sono numeri importanti che ci premiano per il lavoro svolto negli ultimi anni".

Com'è nata l'idea del passaggio alle gomme Hankook?

"Negli ultimi anni abbiamo sempre partecipato alla 24h di Dubai e agli eventi organizzati da Creventic coi nostri team clienti, ci siamo sempre trovati bene a livello di prodotto. Quando c'è stata possibilità di coniugare le esigenze da ambo le parti abbiamo trovato un ottimo partner. Vedremo se la collaborazione si estenderà anche per altre serie, come 24h del Nurburgring. A noi interessava avere un fornitore per il Super Trofeo che garantisse anche omogeneità a livello qualitativo, dato che nel monomarca deve vincere il migliore a parità di condizioni. Ad inizio stagione Hankook ha avuto un problema serio dovuto ad un incendio in uno dei suoi stabilimenti, ma nonostante tutto hanno garantito la fornitura per i tre campionati centrando anche gli obiettivi del loro sviluppo di prodotto rispetto a quello utilizzato nelle gare Creventic. E' nettamente migliore in termini di prestazioni, affidabilità e guidabilità".

Le squadre come le hanno accolte?

"E' stata una introduzione positiva, con prestazioni importanti già in Asia e in America. Parlando con le squadre, come performance e guidabilità abbiamo l'impressione che si sia ridotto ulteriormente il margine tra il pilota gentleman e il professionista, che era uno degli obiettivi che ci eravamo posti. Assieme ai team abbiamo introdotto nuove molle per gli ammortizzatori in modo da sposarsi meglio con le caratteristiche tecniche del pneumatico".

Azione in pista Photo by: Lamborghini Super Trofeo

La nuova Super Trofeo ha esordito nel 2022 e quest'anno ne abbiamo tantissime, segno che il prodotto è piaciuto...

"E' un insieme di elementi, senz'altro il prodotto fa la differenza. E' una vettura molto bella e performante, semplice da guidare, ma che allo stesso tempo offre sia ai gentlemen che ai più giovani la possibilità di fare una esperienza il più vicino possibile ad una GT3. E' stato così fin dall'inizio, poi c'è stata una evoluzione sempre più positiva, senza mai stravolgere la vettura".

In cosa Lamborghini cerca di distinguersi come monomarca?

"Chiaramente non solo con la vettura, ma anche con i servizi. L'hospitality che offriamo, l'assistenza tecnica in pista, presenza a livello mondiale con tre serie di successo, la Grand Final. E' un insieme di elementi dove il cliente valuta storicità, solidità e proiezione futura del marchio al fine di fare investimenti oculati. Acquistare un'auto GT richiede investire una certa quantità di denaro avendo garanzie, oggi team e piloti riconoscono in Lamborghini una programmazione futura che non tutti possono offrire allo stesso livello".

Il Super Trofeo è anche utile ai giovani per iniziare a costruirsi una carriera...

"Se oggi analizziamo la griglia europea, ad esempio, ce ne sono tanti interessati al nostro programma legato ai giovani, avendo visto che c'è una progressione, un supporto tecnico ed economico di Lamborghini Squadra Corse verso i piloti giovani di talento. Leonardo Pulcini è l'ultimo esempio, ma abbiamo avuto una serie di ragazzi come Sandy Mitchell, Giacomo Altoè, Dennis Lind e tanti altri che attraverso il Super Trofeo sono diventati piloti ufficiali. E' dura arrivarci, ma lo è ancor di più rimanerci, ma il nostro mestiere è creare opportunità per loro, i quali devono capitalizzare l'occasione".

Azione in pista Photo by: Lamborghini Super Trofeo

E per i gentlemen?

"In griglia abbiamo anche piloti più o meno esperti che arrivano a togliersi delle belle soddisfazioni pure in GT3, grazie ad un percorso creato da noi che funziona molto bene. Lo conferma anche la lista d'attesa lunga che abbiamo per chi ha ordinato la Super Trofeo".

Il Super Trofeo Europa doveva partire da Imola, che però è saltata; che difficoltà avete avuto nel trovare una alternativa?

"Nel mese di aprile trovare un luogo che potesse ospitare un campionato importante come il Super Trofeo non era scontato per tematiche di costi e logistica, tenendo presente che buona parte delle squadre che vi partecipano sono impegnate anche in altre serie GT3, per cui è difficile trovare weekend che non generi problemi a qualcuno. Questo ci ha portati a riflettere con le squadre e si è scelta Vallelunga a novembre, un periodo nel quale i campionati sono ormai già conclusi, e poi possiamo comprimere tutto all'interno del contesto della settimana delle Grand Final. C'è l'ulteriore possibilità di organizzare attività collaterali molto interessanti, come le prove fuori strada e in pista. Sono tutte esperienze di guida per i nostri clienti e partner uniche nel loro genere".