Lamborghini Super Trofeo Europa: ecco il calendario 2022

Lamborghini presenta il calendario 2022 del Super Trofeo Europa, che si appresta a tagliare il traguardo della 14esima edizione mantenendo invariato il format delle ultime stagioni, con sei doppi appuntamenti, per un totale di 12 gare e 600 minuti di adrenalina sui circuiti europei più prestigiosi.

La serie continentale, che a partire dal prossimo anno vedrà debuttare le nuove Huracán Super Trofeo EVO2, sarà nuovamente in abbinamento al Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, campionato Gran Turismo di riferimento a livello internazionale organizzato da SRO Motorsports Group, storico partner Lamborghini Squadra Corse fin dalla prima edizione del campionato monomarca.

Il via da Monza, nel weekend del 8/10 aprile. L'autodromo brianzolo, dopo due anni di stop, nel 2021 è tornato ad ospitare il monomarca della Casa di Sant'Agata Bolognese e lo farà anche la prossima stagione, precedendo di quasi due mesi il secondo round in programma il 2/4 giugno sul circuito francese del Paul Ricard, a Le Castellet.

Quindi si tornerà in Italia, per la terza tappa che si svolgerà a Misano nel fine settimana del 1/3 luglio, con gara 1 in notturna il sabato sera, prima del tradizionale appuntamento di Spa-Francorchamps, nello stesso contesto della 24 Ore riservata alle vetture GT, il 28/30 luglio. Il circuito belga è l'unico ad avere ospitato tutte le edizioni del Lamborghini Super Trofeo Europa.

Il 30 settembre/2 ottobre si tornerà invece a Barcellona. Teatro del quinto e penultimo appuntamento della serie sarà infatti il circuito spagnolo di Montmeló, dove si corse già nel 2020 dopo le due edizioni del 2009 e 2011. Il circuito che ospiterà il sesto round e la tradizionale World Final verrà annunciato in occasione della finale di quest’anno, che si corre a Misano Adriatico dal 29 al 31 ottobre.

Lamborghini Super Trofeo Europa - Calendario 2022

Round 1: Monza (Italia), 8/10 aprile

Round 2: Le Castellet (Francia), 2/4 giugno

Round 3: Misano (Italia), 1/3 luglio

Round 4: Spa-Francorchamps (Belgio) 28/30 luglio

Round 5: Barcellona (Spagna) 30 settembre/2 ottobre

Round 6: TBA

Lamborghini World Final: TBA