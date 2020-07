Lamborghini Super Trofeo: ecco i piloti 2020 dell'Oregon Team

Con il conto alla rovescia che è giunto ormai a poco più di una settimana, l’Oregon Team ha definito gli abbinamenti dei piloti con cui debutterà nel Lamborghini Super Trofeo Europa che prende il via da Misano nel weekend dell’8 e 9 agosto.

La squadra guidata da Jerry Canevisio e Giorgio Testa farà ufficialmente il proprio ingresso nella serie riservata alle vetture della Casa di Sant’Agata Bolognese con due equipaggi. Uno di questi sarà iscritto nella classe Pro e vedrà alternarsi al volante della stessa Huracán Super Trofeo Evo nella storica livrea del team di Cremosano due giovani e al tempo stesso esperti come Dorian Boccolacci e Kevin Gilardoni.

Tutti e due sono anche loro all’esordio nel monomarca Lamborghini. Il primo, 21 anni francese, arriva da una stagione in Formula 2 e nel biennio precedente è stato protagonista in GP3. Gilardoni (classe ’92), dopo cinque anni di rally ritorna nella stessa squadra con cui si è messo in luce nel Trofeo Mégane chiudendo terzo in campionato nel 2013, dopo avere conquistato nel 2012 il titolo della Formula Renault 2.0 Italia.

“Sono molto contento della scelta fatta dall’Oregon Team a seguito dei nostri test. Essere parte di questo equipaggio Pro, per me è un motivo di orgoglio - ha commentato Gilardoni - Con Dorian si è instaurato subito un bel rapporto. Darò come sempre il meglio di me stesso per ripagare la fiducia del team e di tutti quelli che lavorano con noi e che mi hanno consentito di affrontare questa nuova sfida”.

A completare il secondo equipaggio, quello che verrà schierato nella classe Pro-Am, sarà un binomio particolarmente affiatato. Quello composto da Lorenzo Bontempelli (al suo rientro nel Lamborghini Super Trofeo Europa dopo un anno di assenza) e dal giovane romano Damiano Fioravanti, i quali nel 2019 si sono già alternati al volante della Norma LMP3 dell’Oregon Team nel campionato European Le Mans Series.

Entrambi vantano un’importante esperienza in GT con il secondo dei due (24 anni) che dopo una carriera in monoposto che ha raggiunto il suo apice nel 2017, nella WS Formula V8 3.5, ha debuttato l’anno seguente nelle ruote coperte prendendo parte a tutta la stagione dell’International GT Open e conquistando, proprio con una Lamborghini, una vittoria sul circuito spagnolo di Montmeló.

Il calendario del Lamborghini Super Trofeo Europa si articolerà su cinque doppi appuntamenti. Dopo Misano la serie farà infatti tappa al Nürburgring (5 settembre), a Barcellona (11 ottobre), Spa-Francorchamps (24 ottobre) e Le Castellet (15 novembre).