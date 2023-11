Lamborghini | Super Trofeo 2024: Le Mans e Sebring nei calendari

Definiti i calendari 2024 del Lamborghini Super Trofeo Europa, North America e Asia, con il solo ultimo round in programma nello stesso fine settimana delle World Finals che verrà annunciato fra poche settimane a Vallelunga.

La novità più importante riguarda il Lamborghini Super Trofeo Europa, che per la prima volta sarà a supporto delle gare del FIA World Endurance Championship, affiancandolo in tre dei sei doppi appuntamenti, e approderà a Le Mans nella stessa settimana della 24 Ore. Una tappa in abbinamento con il WEC anche per la serie nordamericana, in occasione della Lone Star Le Mans che si svolgerà sul Circuit of the Americas, nel Texas.

Prosegue inoltre la collaborazione tra il Lamborghini Super Trofeo Europa e SRO Motorsports Group, essendo stato confermato in due occasioni l'abbinamento con il Fanatec GT World Challenge Europe, mentre saranno quattro i round del Lamborghini Super Trofeo North America che si svolgeranno nello stesso contesto dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Il calendario del Lamborghini Super Trofeo Europa si articolerà sempre su sei appuntamenti e 12 gare in totale e prenderà il via da Imola (19-21 aprile), nello stesso fine settimana del Mondiale Endurance. Sempre con il WEC approderà in seguito sul circuito belga di Spa (9-11 maggio), che è l'unico ad avere ospitato in tutte le sue edizioni il monomarca continentale dal 2009 ad oggi.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Azione in pista

L'appuntamento più prestigioso è quello che va dall'11 al 15 giugno, sul circuito de La Sarthe, dove la serie che vede protagoniste le Huracán Super Trofeo EVO2 approderà per la prima volta a supporto della 24 Ore di Le Mans, gara in cui la Casa di Sant'Agata Bolognese farà inoltre la sua prima apparizione con il nuovo prototipo SC63 LMDh.

I due successivi round si svolgeranno, in abbinamento con il Fanatec GT World Challenge Europe, al Nürburgring (26-28 luglio) e Barcellona (11-13 ottobre), e precederanno l'ultima tappa in programma nel contesto delle World Finals.

Sarà lo storico tracciato di Sebring, in Florida, ad ospitare nel week-end del 15 e 16 marzo, in occasione della 12 Ore del campionato IMSA, il primo dei sei doppi appuntamenti del Lamborghini Super Trofeo North America. Due mesi dopo (10-12 maggio) la serie approderà sul tracciato californiano di Laguna Seca.

Confermata anche la tappa di Watkins Glen, nello stato di New York (21-23 giugno). Il quarto round si svolgerà sul Circuit of the Americas, nel contesto della gara del FIA WEC, a inizio settembre. A distanza di tre settimane, il monomarca continentale si sposterà sull'Indianapolis Motor Speedway. Quindi la tappa conclusiva, sempre a contorno delle World Finals 2024.

Il Lamborghini Super Trofeo Asia, che giunge il prossimo anno alla sua decima edizione, disputerà i primi cinque dei sei appuntamenti in cinque differenti paesi, toccando inoltre due continenti. Il via in Malesia, sulla pista di Sepang, a inizio maggio.

Un mese dopo la serie si sposterà in Australia, sul circuito del Bend Motorsport Park, per affrontare a luglio la tappa sudcoreana di Inje. A metà agosto il campionato asiatico approderà in Giappone, sul tracciato del Fuji. Il penultimo appuntamento è in programma a settembre sulla pista di Shanghai, prima della tappa concomitante con le World Finals.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Azione in pista

Lamborghini Super Trofeo Europa

Imola (Italia) 19-21 aprile - FIA WEC

Spa-Francorchamps (Belgio) 9-11 maggio - FIA WEC

Le Mans (Francia) 11-15 giugno - FIA WEC, 24 Ore di Le Mans

Nürburgring (Germania) 26-28 luglio - GT World Challenge Europe

Barcellona (Spagna) 11-13 ottobre - GT World Challenge Europe

Round 6 da annunciare

Lamborghini Super Trofeo North America

Sebring (Florida) 13-16 marzo - IMSA

Laguna Seca (California) 10-12 maggio - IMSA

Watkins Glen (New York) 21-23 giugno - IMSA

Circuit of the Americas (Texas) 31 agosto-1 settembre - FIA WEC

Indianapolis (Indiana) 20-22 settembre - IMSA

Round 6 da annunciare

Lamborghini Super Trofeo Asia

Sepang (Malesia) 3-5 maggio

The Bend (Australia) 7-9 giugno

Inje (Corea del Sud) 19-21 luglio

Fuji (Giappone) 16-18 agosto

Shanghai (Cina) settembre

Round 6 da annunciare