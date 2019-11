Lamborghini, PRO+PRO AM: Schandorff e Basz-Lewandowski Campioni

Andrea Amici e Sandy Mitchell sono i vincitori di Gara 2 della World Final Lamborghini in Classe PRO, ma il titolo Mondiale del Super Trofeo di categoria va a Frederik Schandorff solamente per differenza di vittorie in campionato.

La coppia della Prestige Performance ha infatti preceduto sul traguardo il pilota della Target Racing (in coppia questo weekend con Jonathan Cecotto), impattando a livello di punti i rivali vincitori di Gara 1 ieri, ma il titolo di questa World Final va a Schandorff, che ha trionfato più volte rispetto al duo rivale nel corso della stagione.

Epilogo incredibile anche in Classe PRO AM, con il titolo che va nelle mani di Karol Basz e Andrzej Lewandowski, anche in questo caso al termine di una gara a due facce, dopo il miracolo provato da Loris Spinelli.

Al via proprio quest'ultimo ha sfruttato al meglio la pole position per fuggire via, tenendosi dietro tutti i rivali PRO, ma soprattutto con Lewandowski ad arrancare dietro a Jacob Eidson, Eric Curran e Toshiyuki Ochiai fuori dalla Top10 assoluta.

Alberto Di Folco è balzato secondo con la Lambo della Target Racing, seguito da Mitchell, Cedric Sbirrazzuoli (Dream Racing Motorsport), Cecotto e Sergey Afanasyev (Bonaldi Motorsport), mentre Eidson si è trovato davanti a Kikko Galbiati (Imperiale Racing), Stuart Middleton (Bonaldi Motorsport) e Brandon Gdovic (PPM).

Nella prima metà di gara, un errore in frenata commesso da Tony Cairoli ha messo K.O. Alex Au (VS Racing), con il crossista che ha rovinosamente tamponato il rivale causando il ritiro di entrambi, prima ancora che Emanuele Pirro potesse prendere il suo posto sulla Huracan #222.

Spinelli ha imposto il suo ritmo e virtualmente si è visto Campione, con l'unico brivido corso poco prima della sosta ai box, quando si è ritrovato davanti il doppiato Vito Postiglione (salito al posto di Galbiati), che anziché dargli strada rispettando le bandiere blu ha preferito tirarsi dietro il leader.

La svolta di gara per entrambe le categorie è avvenuta nel corso dei pit-stop. Amici si è trovato al comando davanti a Davide Venditti (compagno di Di Folco), il quale ha commesso un errore andando in testacoda e lasciando la seconda posizione PRO a Schandorff.

Spinelli ha ceduto il volante a Gerard Van Der Horst, il quale non ha assolutamente mostrato di essere all'altezza della Classe PRO AM, girando terribilmente più lento di tutti (1'49" di media contro gli 1'43" degli altri), perdendo non solo il primo posto assoluto a vantaggio di tutti i PRO, ma venendo risucchiato rapidamente nel gruppo anche della sua categoria.

Per altro la grande beffa ha colpito Damon Ockey ed Eidson, visto che l'equipaggio della US RaceTronics si è visto recapitare un Drive Through per una irregolarità nella sosta ai box, finendo giù dal podio della Classe PRO AM.

Il finale da evitare per i deboli di cuore ha visto Amici resistere all'ultimo assalto di Schandorff, tagliando il traguardo davanti al danese per soli 0"8, mentre Kroes-Afanasyev completano il podio davanti a Ruberti-Sbirrazzuoli e Postiglione-Galbiati.

Middleton-Bartholomew sono sesti, seguiti da Venditti-Di Folco e Daly-Gdovic, con Niels Lagrange-Antony Lambert (Leipert Motorsport) e Axcil Jeffries-Vincent Schwartz (Konrad Motorsport) a risalire e completare la Top10.

In PRO AM la vittoria della gara è per Basz-Lewandowski per un soffio su Afiq Yazid-Ochiai (Hojust Racing), mentre Van Der Horst-Spinelli sono terzi nella volata finale con Harald Schlegelmilch-SHota Abkhazava (ArtLine Racing).

Lamborghini World Final - PRO+PRO AM: Gara 2