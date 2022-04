Lamborghini | Pedrosa: "Tante cose nuove, ma è stato fantastico"

La prima esperienza di Daniel Pedrosa nel Lamborghini Super Trofeo si è conclusa con una buona crescita e i primi punti conquistati.

Al volante della Hucarán ST Evo2, il motociclista spagnolo ha scoperto un nuovissimo mondo, nel quale è entrato in punta di piedi e con tutte le accortezze del caso.

Non è una novità, infatti, che un pilota delle due ruote si cimenti al volante di una macchina, ma l'adrenalina e la voglia di fare subito bene spesso sono traditrici.

#29 Rexal FFF Racing, Lamborghini Super Trofeo Evo2: Daniel Pedrosa, Antonin Borga Photo by: Lamborghini Super Trofeo

Invece Dani, coadiuvato da Antonin Borga e con l'assistenza del Rexal FFF Racing Team si è calato con grandissima umiltà nella parte, consapevole che una Lamborghini ST non è un mezzo da prendere sottogamba e il monomarca della Casa del Toro è molto competitivo, pur se pieno di piloti 'gentlemen', poiché questi sono affiancati anche da professionisti ed esperti della categoria.

In Gara 1, Pedrosa ha preso il posto di Borga al pit-stop terminando al 19° posto generale (su 34 partenti) e al 9° della categoria PRO-AM, mentre in Gara 2 lo stint iniziale non è stato più di tanto indicativo, dato che l'ingresso della Safety Car in un paio di occasioni ha neutralizzato la corsa arrivando così alla finestra del cambio gomme-pilota con pochi giri 'veri' all'attivo.

Qui Borga è stato bravissimo a recuperare sfruttando spazi e K.O. altrui, chiudendo all'8° posto assoluto e risalendo 4° in PRO-AM.

#29 Rexal FFF Racing, Lamborghini Super Trofeo Evo2: Daniel Pedrosa, Antonin Borga Photo by: Lamborghini Super Trofeo

"Sono molto contento della prima esperienza con la Lamborghini nella gara di apertura di Imola - ammette Pedrosa, che tornerà per l'appuntamento di Misano e delle finali di Portimao - C'erano tante cose nuove per me, ma ho imparato parecchio e ho capito come funzionano le gare".

"Qui ci sono diverse situazioni particolari, come le Safety Car e le comunicazioni radio, gli assetti diversi del mezzo e la gestione delle gomme, con il loro comportamento da freddo a caldo".

"In gara ho cercato di rimontare posizioni, nella seconda abbiamo avuto diversi periodi di Safety Car, ma in generale è andata bene. Sono contento del risultato e dell'esperienza acquisita".

"Direi che è stato un fine settimana fantastico, anche per la presenza del pubblico. Mi ha fatto piacere ricevere il supporto dei fan italiani".