Lamborghini | Paul Ricard: bis di Spinelli-Weering in Gara 2

Loris Spinelli e Max Weering dominano il fine settimana del Lamborghini Super Trofeo al Paul Ricard aggiudicandosi pure Gara 2.

Sotto il sole velato e in un ambiente caldo ed umido che ha accolto i protagonisti del monomarca del Toro, la coppia della Bonaldi Motorsport porta ancora una volta al traguardo la propria Huracan ST Evo2 #61 vittoriosa a livello assoluto e in Classe PRO.

Spinelli è partito a fionda dalla Pole Position e, dopo un breve periodo di Safety Car causa uscita di Johan Boris Scheier (#7 Arkhadia Racing) ha allungato imprimendo un ritmo insostenibile per tutti, lasciando poi il volante al collega olandese che ha amministrato alla grande la situazione.

Bissata l'affermazione per i vincitori, arriva un altro secondo posto anche per Milan Teekens/Marzio Moretti (#54 Target Racing), autori di un'ottima prova, mentre nella bagarre per il terzo posto generale ne sono successe di tutti i colori.

Massimo Ciglia/Lewis Williamson (#27 Oregon Team) e Dan Wells/Oscar Lee (#51 Rexal-FFF) sono stati penalizzati con alcuni secondi aggiunti al tempo finale, scendendo al quarto e quinto posto rispettivamente, ma mantenendo comunque i primi due della Classe PRO-AM.

Questo ha premiato Manuel Bejarano (#89 Imperiale Racing), che sale così sul podio assoluto e PRO, mentre mastica ancora amarissimo Amaury Bonduel (#28 BDR by PROM), sesto alla fine dopo aver scontato un Drive-Through per essere rientrato ai box fuori dalla finestra consentita per il pit-stop.

Settimo invece si piazza l'ottimo Gabriel Rindone (#21 Leipert Motorsport), vincitore della Classe AM e seguito a ruota da Milan Petelet/Dmitry Gvazava (#9 Target Racing), terzi in PRO-AM con sanzione di 10" comminata al francese dell'equipaggio per aver tamponato nel finale Emanuel Colombini (#78 VSR), il quale assieme a Emanuele Zonzini chiude la Top10 dietro a David-Mihai Serban (#18 Leipert Motorsport).

Per completare il discorso AM, secondo c'è Andrzej Lewandowski (#55 GT3 Poland), terzo conclude Raffaele Giannoni (#96 Automobile Tricolore).

In LC Cup Altro successo per Donovan e Luciano Privitelio (#8 Rexal-FFF), che superano dopo la sosta François Semoulin/Benoit Semoulin (#26 Semspeed). Terzo François Grimm (#31 Boutsen Racing).