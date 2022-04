Lamborghini | La Finale Mondiale Super Trofeo diventa Grand Final L'evento di Portimão che a novembre incoronerà i Campioni del monomarca del Toro cambia il nome, essendoci campionati solamente in Europa e Nord America, quindi non in tre continenti come richiesto dalla FIA.

Di: Francesco Corghi , Journalist La World Final del Lamborghini Super Trofeo nel 2022 cambierà il nome in Grand Final. La stagione 2022 del monomarca della Casa di Sant'Agata Bolognese è scattata lo scorso fine settimana in quel di Imola. Sull'Enzo e Dino Ferrari che si snoda lungo le rive del Santerno i protagonisti del Super Trofeo Europa hanno potuto prendere le misure alle nuovissime Huracán Super Trofeo in versione Evo 2. Quest'anno i campionati saranno due, perché oltre a quello del Vecchio Continente ci sarà anche il Super Trofeo North America, che prenderà il via a Laguna Seca il weekend del 29 aprile-1 maggio. Terminati i calendari delle serie, come sempre a fine anno verrà organizzato il raduno tra tutti i concorrenti del Toro in un unico evento, che da sempre era stato battezzato World Final. #29 Rexal FFF Racing, Lamborghini Super Trofeo Evo2: Daniel Pedrosa, Antonin Borga Photo by: Lamborghini Super Trofeo Per assumere lo status di Finale Mondiale, però, la FIA impone che ci siano almeno tre continenti coperti nell'arco dell'anno da una competizione monomarca. Dai tempi della pandemia di Coronavirus è noto che non c'è stato modo di organizzare quelle nel Middle East e gare in Asia, dovendo accontentarsi di correre solo in Europa e America. Ecco quindi che l'appuntamento previsto a Portimão per il 5-6 novembre verrà ribattezzato Grand Final, al termine del quale avremo i vincitori globali delle categorie PRO, PRO-AM, AM e Lamborghini Cup.