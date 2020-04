Lamborghini: il Super Trofeo North America inizierà a giugno

La pandemia di Coronavirus ha costretto l'IMSA a rivedere il programma della stagione 2020 del Lamborghini Super Trofeo North America.

L'apertura prevista al Barber Motorsports Park di Birmingham è stata cancellata, dunque l'annata sarà di sei eventi con inizio da Watkins Glen il weekend del 25-27 giugno.

Road America va invece a sostituire il Grand Prix of Alabama il 6-8 agosto, mentre non ci sono cambiamenti per quanto riguarda le date di Toronto, VIRginia International Raceway e Laguna Seca, oltre chiaramente al gran finale chi si terrà nella cornice del Lamborghini Super Trofeo World Finals a Misano in ottobre.

Lamborghini Super Trofeo North America - Calendario 2020 aggiornato

25-27 giugno, Watkins Glen International

10-12 luglio, Streets of Toronto

6-8 agosto, Road America

21-23 agosto, VIRginia International Raceway

4-6 settembre, WeatherTech Raceway Laguna Seca

29-30 ottobre, Misano Adriatico