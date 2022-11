Lamborghini Grand Finals | Gara 1 PRO/PRO-AM a Spinelli-Weering

La prima delle due manche di gara delle Grand Finals Lamborghini 2022 è andata in scena questo pomeriggio sul tracciato portoghese di Portimao e ha visto trionfare l'equipaggio del team Bonaldi Motorsport formato da Loris Spinelli e Max Weering.

Il risultato lascia immaginare un dominio dell'equipaggio del team italiano, ma così non è stato. Al via Nelson Piquet Jr. ha mantenuto saldamente il comando davanti a Karol Basz e allo stesso Spinelli. Il pilota italiano ha impiegato appena una tornata per sbarazzarsi del pilota ceco del team Micanek Motorsport ACCR e salire in seconda piazza.

A quel punto Loris si è avvicinato in pochi settori a Piquet, dando il via a un duello durato ben 6 giri. Una mezza dozzina di tornate a dir poco esaltante, con l'italiano che ha provato in tutti i modi di trovare un varco e superare il brasiliano, ma invano.

Poi, al settimo giro, il pilota del team Bonaldi ha rotto gli indugi mettendo in piedi uno splendido sorpasso all'esterno sull'ex pilota di Formula 1. A quel punto, grazie a un passo inarrivabile per tutti, Spinelli è riuscito a prendere il largo in poche tornate, iniziando a costruire perfettamente il suo piano gara prima di lasciare il volante al compagno di squadra Max Weering.

Al giro 9, però, ecco l'intoppo: Jean-François Brunot è stato costretto al ritiro, parcheggiando però la sua Huracan in pista. A quel punto la direzione gara è stata costretta a mandare in pista la Safety Car e, di conseguenza, ad annullare tutti i distacchi tra le vetture in pista.

Nello stesso momento è avvenuto anche il ritiro delle Iron Dames: troppo danneggiata la Huracan di Dorian Pin, probabilmente a causa di diversi contatti avvenuti nel primo giro.

La Safety Car è rientrata 2 giri più tardi e la gara è ripartita con lo stesso copione: Loris Spinelli a spingere forte per creare quanto più margine possibile per poi permettere al meno veloce Max Weering di resistere agli assalti dei rivali e portare a casa la vittoria.

Al giro 16 Piquet è rientrato per fare la sota, mentre Spinelli è rimasto bloccato alle spalle del doppiato Dario Capitanio per più di un giro, perdendo secondi preziosi per il piano gara di Bonaldi. Una volta rientrato anche Spinelli, avvenuto il cambio pilota e Weering ha iniziato la sua gara davanti a Piquet e a Milan Teekens, pilota del team Target.

L'olandese, in coppia con Marzio Moretti, è stato bravo ad approfittare della sosta più lunga di Piquet (perché corre da solo) e a superarlo ai box. A quel punto Teekens si è rivelato involontariamente il miglior alleato di Weering, tenendo alle spalle il ben più rapido Piquet.

Giro dopo giro è apparso chiaro come la sportiva difesa di Teekens su Piquet stesse favorendo Weering, il quale è riuscito a trionfare a sorpresa con 2"8 di vantaggio sull'olandese e con oltre 3" di margine su Piquet. Al termine delle ostilità, però, è arrivata la doccia fredda per Teekens: 5" di penalità per aver superato a più riprese i track limits.

Questa penalità ha favorito Piquet, salito al secondo posto proprio davanti all'olandese. Ai piedi del podio troviamo Dario Capitanio, non sanzionato nonostante l'ostruzione - involontaria, ma reiterata - nei confronti di Spinelli. Top 5 completata dallo svizzero Jean-Luc D'Auria.

Per quanto riguarda la classe PRO-AM, trionfo dell'equipaggi del team PPM - Precision Performance Motorsport con Bryan Ortiz e Sebastian Carazo. Per loro una vittoria netta, convincente, ma dietro di loro ecco il sorprendente secondo posto della vettura numero 29 del team Rexal FFF Racing Team, affidata a Dani Pedrosa e Antonin Borga.

Terza posizione per Gerhard Watzinger e Brendon Leitch, equipaggio del team Leipert Motorsport. Leitch ha occupato la seconda posizione sino al traguardo, ma è stato penalizzato di 5" per aver superato troppe volte i track limits. A quel punto ha dovuto cedere la seconda piazza al team FFF e alla Huracan numero 29.

Grand Finals Lamborghini 2022 - Portimao - Gara 1

CLASSIFICA FINALE