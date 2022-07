Lamborghini | Gara 1 a Spinelli-Weering, Pedrosa resta fuori

Loris Spinelli e Max Weering continuano il loro dominio nel Lamborghini Super Trofeo Europa andando a vincere autorevolmente Gara 1 di Misano.

La coppia #61 della Bonaldi Motorsport si conferma imbattibile su tutti i fronti, anche quando le carte potrebbero rimescolarsi con un ultimo sussulto, come accaduto ad altri loro colleghi sul 'Marco Simoncelli' nella serata di sabato.

Spinelli è partito a razzo dalla Pole Position andando a guadagnare quasi 1" al giro su Amaury Bonduel, consegnando poi al collega olandese il volante della sua Huracan ST EVO2 con oltre 20" nei confronti del belga di BDR Competition by Group PROM Racing Team.

Quando tutto sembrava ormai deciso, ecco che una collisione tra Manuel Bejarano (Imperiale Racing) e Paolo Biglieri (Bonaldi) ha visto quest'ultimo girarsi e venire centrato dall'incolpevole David Serban, dunque Safety Car in pista a raggruppare tutti e via libera quando sul cronometro mancavano quasi 5' al termine.

Weering è stato perfetto alla ripartenza staccando subito Bonduel e andando a conquistare il trionfo con un margine di 1"5, amministrato negli ultimi due passaggi senza soffrire.

Grande lotta invece per l'ultimo gradino del podio assoluto che ha visto la vettura #54 di Milan Teekens/Marzio Moretti (Target Racing) sferrare un attacco deciso nei confronti delle Lamborghini di VSR.

La prima a 'cadere' è stata la #6 di Stéphane Tribaudini/Jean-Luc D'Auria - quarta al traguardo, mentre la #78 di Emanuel Colombini/Emanuele Zonzini era stata terza fin dal via (e prima PRO-AM), ma nel finale è andata in testacoda alla prima variante scivolando nelle retrovie.

In Top5 chiudono quindi Chovet/Scheier (Arkadia Racing), mentre con il sesto posto arriva la vittoria in PRO-AM per Basz/Formanek (Micanek Motorsport), davanti ai rivali di categoria Ciglia/Williamson (Oregon Team) e Gvazava/Petelet (Taget Racing).

Fra i primi 10 si piazza anche Bejarano, non punito per il contatto sopracitato e dunque anche quarto PRO del lotto, con dietro Berto/Tarabini (Oregon Team).

In Classe AM stava conducendo Raffaele Giannoni, che però è finito KO dopo un contatto con un rivale, dunque a vincere in una seconda parte di gara da denti strettissimi è Andrzej Lewandowski (VSR), tenendo a bada Stéphane Guerin (Arkadia) e Gabriel Rindone (Leipert).

In Classe LC Cup si impone senza troppi problemi Gerard Van Der Horst con la vettura gestita dalla sua squadra, su José Hernandez (BDR/Group PROM) e Luciano Privitelio (Rexal FFF), che sale sul podio sfruttando il crollo finale di François Grimm, a lungo in terza posizione.

#29 Rexal FFF Racing, Lamborghini Super Trofeo Evo2: Daniel Pedrosa, Antonin Borga Photo by: Lamborghini Super Trofeo

Pedrosa resta al... caldo

Misano è anche teatro della seconda uscita stagionale di Daniel Pedrosa nel Lamborghini Super Trofeo Europa, dopo la prima avventura vissuta in quel di Imola ad inizio aprile.

Lo spagnolo Campione delle due ruote condivide sempre la Huracan #29 del Rexal FFF Racing Team assieme ad Antonin Borga, al quale era toccata la partenza in Gara 1. Il francese stava lottando per la Top10 e il podio della Classe PRO-AM, quando una collisione con Pietro Perolini non lo ha mandato prematuramente nella ghiaia.

Come un piatto cotto e lasciato nel forno in attesa di essere mangiato, Pedrosa è rimasto così ai box al... caldo, gioco di parole d'obbligo dato che lo stesso collaudatore della KTM in Romagna ha capito cosa vuol dire calarsi in un abitacolo con certe temperature.

"Misano è una pista che conosco, dunque per me è un po' più facile rispetto ad Imola - spiega 'Dani' - I cordoli sono più bassi e la vettura si muove meno, per cui riesco a controllarla meglio".

"La cosa molto difficile per me è il caldo terribile che si patisce in macchina, non sapevo fosse così dura e non lo immaginavo proprio! Comunque rispetto ad Imola penso di avere fatto un passo avanti sul feeling con l'auto, nelle traiettorie e sulla velocità in curva. Ancora devo migliorare un po' la frenata".

Pedrosa per Gara 2 partirà dalla 10a fila dopo essersi qualificato 20° nella seconda sessione cronometrata.