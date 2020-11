Lamborghini: Finali Mondiali 2021 a Misano Adriatico

Tredici edizioni per il Lamborghini Super Trofeo Europa

Nel 2021 si disputerà la 13ª edizione del Lamborghini Super Trofeo Europa, che dopo due anni di stop tornerà a correre a Monza, prima delle due tappe italiane. L’autodromo brianzolo, che nel weekend del 16/18 aprile ospiterà il primo dei sei doppi round in programma, è uno dei tracciati in assoluto più veloci del calendario: nel 2018 si registrò la media più elevata di 194,2 km/h.

A distanza di oltre un mese ci si sposterà in Francia, sul circuito del Paul Ricard, che ospiterà il Lamborghini Super Trofeo Europa per l’undicesima volta. A giugno ritorna in calendario Zandvoort, in Olanda, dopo il debutto del 2019.

Una conferma è quella di Spa-­Francorchamps, nello stesso fine settimana della prestigiosa 24 Ore. Quello con il circuito belga (il più lungo del campionato con i suoi oltre sette chilometri ed un totale di 19 curve) rappresenta un appuntamento unico, a cui il monomarca di Sant’Agata Bolognese non è mai mancato fin dalla prima edizione del 2009 e che il prossimo anno tornerà a disputarsi in un contesto tipicamente estivo. Come da tradizione, a inizio settembre il Lamborghini Super Trofeo Europa approderà sul tracciato tedesco del Nürburgring, prima dell’epilogo di Misano.

Laguna Seca dà il via alla serie nordamericana

Nono anno per il Lamborghini Super Trofeo Nord America, la cui prossima stagione prenderà il via ad aprile sul tracciato californiano di Laguna Seca, che ospita il campionato ininterrottamente dal 2014. Torna in calendario il Circuit of the Americas (COTA), in Texas, dopo tre anni di assenza; il terzo dei sei appuntamenti si svolgerà a fine giugno sulla storica pista di Watkins Glen, nello Stato di New York.

Il quarto round sarà quello di Road America, in Wisconsin, a inizio agosto, che precederà di due settimane il classico appuntamento con il VIRginia International Raceway, unica pista ad avere ospitato fino ad ora tutte le edizioni del Lamborghini Super Trofeo Nord America. Quindi due mesi di pausa e la trasferta europea di Misano, nello stesso contesto delle World Finals.

Il Lamborghini Super Trofeo Asia riparte a pieno ritmo

Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia da Covid 19, il Lamborghini Super Trofeo Asia è pronto a ripartire per disputare la sua nona edizione. Cinque gli appuntamenti, uno in meno rispetto alle altre due serie Europa e Nord America, ma con tre gare in programma nel round inaugurale di Sepang, in Malesia, nel weekend del 18/20 giugno.

A distanza di due settimane, ci si sposterà sul circuito tailandese di Buriram, che precederà la trasferta giapponese di Suzuka e quella di Shanghai, in Cina, in programma rispettivamente ad agosto e settembre, prima del gran finale di Misano.

Le World Finals tornano in Italia

Le World Finals del Lamborghini Super Trofeo giungono nel 2021 alla ottava edizione. Ad ospitarle per la prima volta sarà il tracciato di Misano Adriatico. L’autodromo romagnolo è il terzo circuito italiano ad ospitare le finali mondiali che in passato hanno già fatto tappa a Vallelunga (2013/2018) e a Imola (2017). Al via tutti i protagonisti delle tre serie Europa, Nord America e Asia, che nella stessa settimana saranno anche impegnati nel conclusivo appuntamento dei rispettivi campionati continentali.

Lamborghini Super Trofeo Europa - Calendario 2021

Round 1: Monza (Italia), 16-18 aprile

Round 2: Le Castellet (Francia), 28-30 maggio

Round 3: Zandvoort (Olanda), 18-20 giugno

Round 4: Spa-Francorchamps (Belgio) 29 luglio-1 agosto

Round 5: Nürburgring (Germania) 3-5 settembre

Round 6: Misano Adriatico (Italia), 28-29 ottobre

Lamborghini Super Trofeo North America - Calendario 2021

Round 1: Laguna Seca (California), 23-25 aprile

Round 2: Circuit of the Americas (Texas), 21-23 maggio

Round 3: Watkins Glen (New York), 24-27 giugno

Round 4: Road America (Wisconsin), 6-8 agosto

Round 5: VIRginia International Raceway (Virginia), 20-22 agosto

Round 6: Misano Adriatico (Italia), 28-29 ottobre

Lamborghini Super Trofeo Asia - Calendario 2021

Round 1: Sepang (Malesia), 18-20 giugno

Round 2: Buriram (Tailandia), 2-4 luglio

Round 3: Suzuka (Giappone), 20-22 agosto

Round 4: Shanghai (Cina), 10-12 settembre

Round 5: Misano Adriatico (Italia), 28-29 ottobre

Lamborghini World Final

Misano Adriatico (Italia), 30-31 ottobre