Lamborghini: Cola nel Super Trofeo Europa puntando al Mondiale

Sul circuito francese del Paul Ricard il ventunenne pilota romano Andrea Cola ha provato per la prima volta la Huracan numero 99 del team Target Racing di Roberto Venieri – campione europeo a squadre in carica e con un ricco palmares di successi ottenuti in molte categorie - con cui quest’anno parteciperà alla serie europea ed alla finale mondiale del Super Trofeo Lamborghini sul circuito romagnolo di Misano.

"La Lamboghini è ovviamente un’auto da corsa completamente diversa dalle monoposto che avevo pilotato finora", ha commentato Andrea Cola al termine di questa prima giornata di prove.

"Le frenate vanno anticipate e la macchina maggiormente rallentata in curva, Quando però metti giù ti dà emozioni uniche. E’ stancante, soprattutto per il caldo all’interno dell’abitacolo. A livello fisico è meno impegnativa della monoposto, se non fosse per il pedale freno che devi premere come se lo dovessi spaccare. Comunque è un modo di guidare che mi sta piacendo sempre di più".

Tempo e modo per assuefarsi maggiormente alla Huracan non mancheranno di certo. Il debutto in gara, previsto per il 16-18 Aprile all’autodromo di Monza, sarà preceduto da almeno altre quattro giorni di prova sui circuiti di Misano e di Monza, che non a caso ospiteranno quest’anno le tappe italiane del Super Trofeo Lamborghini Europa. Compagni di Andrea Cola in questa sua nuova avventura saranno i tradizionali sponsor Enterprise, Galli & Innocenti, Giardini Senesi, Hobbit, e con il patrocinato dell’Automobile Club di Roma, che dallo scorso anno segue la sua attività sportiva.

L’appuntamento di Monza, già evento fisso del Super Trofeo Lamborghini per otto anni consecutivi, inaugurerà la dodicesima edizione della serie europea.

Questo campionato monomarca internazionale, organizzato da Lamborghini Squadra Corse, si articola infatti su tre serie continentali in Europa, Asia e Nord America che prevedono 6 appuntamenti con doppie gare della durata di 50 minuti e una finale mondiale. I piloti, divisi nelle categorie Pro, Pro-Am, Am, LB

Cup, gareggiano al volante di identiche vetture Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo con motore 5.200-V10 da 620 CV con pneumatici Pirelli P Zero.