Lamborghini | A Misano il terzo evento del Super Trofeo Europa

L'autodromo romagnolo, lo scorso anno già sede delle finali Lamborghini, ospita per il quinto anno consecutivo e la sesta volta a partire dal 2013, il monomarca riservato alle vetture della Casa di Sant'Agata Bolognese.

Sui 4,2 chilometri del tracciato della riviera adriatica tornerà inoltre a disputarsi sabato una night race. In pista ci sarà anche Dani Pedrosa, che dopo avere debuttato positivamente nel primo round di Imola, si ripresenta al volante della Huracán Super Trofeo EVO2 del Rexal FFF Racing Team in coppia nuovamente con lo svizzero Antonin Borga.

Con quattro vittorie su quattro conquistate nei primi due appuntamenti a Imola e al Paul Ricard, Loris Spinelli e Max Weering arrivano a Misano da leader della classe Pro. L'equipaggio del team Bonaldi Motorsport ha un vantaggio di 30 punti nei confronti dello spagnolo Manuel Bejarano (Imperiale Racing).

Subito dietro, ad una sola lunghezza, segue il binomio della VSR formato da Jean-Luc D'Auria e Stéphane Tribaudini. Ancora un punto in meno per il giovane Amaury Bonduel (BDR Competition). In cerca del primo successo anche anche Marzio Moretti e Milan Teekens (Target Racing), reduci dai due secondi piazzamenti ottenuti in Francia a inizio giugno.

Sulla pista che lo ha visto debuttare nella serie lo scorso anno, proverà inoltre a riscattarsi Alessandro Tarabini, assieme al rookie Filippo Berto protagonista di un inizio di stagione difficile con l'Oregon Team.

L'Oregon Team guida invece la classe Pro-Am con Massimo Ciglia e Lewis Williamson, che sul tracciato di Le Castellet hanno ottenuto la loro prima affermazione della stagione che ha fatto seguito a tre podi di fila.

A soli due punti Dan Wells e Oscar Lee (Rexal FFF Racing Team) occupano la seconda posizione, anche loro con una vittoria, due secondi ed un terzo posto al proprio attivo.

A conquistare un successo a testa quest'anno sono stati anche Dmitry Gvazava e Milan Petelet (Target Racing) e l'equipaggio della VSR composto dai sammarinesi Emanuel Colombini ed Emanuele Zonzini, intenzionati a fare bene sulla loro pista di casa. Dopo avere ottenuto un miglior quarto piazzamento a Imola, Pedrosa e Borga puntano invece al loro primo podio.

Nella Am, dopo avere ottenuto due vittorie a Imola e una al Paul Ricard, Gabriel Rindone (Leipert Motorsport) ha 59 punti; undici in più di Andrzej Lewandowski, a Misano al via con VSR e a sua volta autore di un successo conquistato sempre in Francia.

Poco più indietro c'è Stéphan Guerin; quest'ultimo si alternerà al volante di una Lamborghini dell'Arkadia Racing con Shahan Sarkissian. Quarto in campionato segue Raffaele Giannoni (Automobile Tricolore).

Gerard Van der Horst (Van der Horst Motorsport) guida nella Lamborghini Cup grazie a una vittoria, un secondo ed un terzo posto. A soli cinque punti lo tallonano Luciano e Donovan Privitelio, padre e figlio, che in Francia hanno conquistato con Rexal FFF Racing Team una doppietta. Una vittoria finora anche per Hans Fabri (Imperiale Racing), terzo in classifica davanti a François Grimm (Boutsen Racing).

A inaugurare il weekend saranno le due consuete sessioni di prove libere del venerdì. Sabato le qualifiche sono in programma a partire dalle ore 12.20, con il via di Gara 1 alle ore 20. La seconda delle due gare della durata di 50 minuti scatterà infine domenica alle 9.50. Live streaming sul canale YouTube di Lamborghini Squadra Corse e diretta tv su Sky Sport Action.