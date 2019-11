Lamborghini: a Jerez sabato inizia la World Final

Lw Finali Mondiali Lamborghini di Jerez entrano nel vivo in questo sabato, con i protagonisti delle serie Asia, North America e Europe riuniti sul tracciato andaluso per giocarsi il titolo iridato delle rispettive categorie.

A differenza di quanto visto nelle ultime gare del monomarca del Toro, questa volta i piloti verranno suddivisi in categorie: gli AM condivideranno la griglia con i colleghi della Lamborghini Cup, e quelli PRO con i PRO AM, in due momenti disitinti della giornata.

Dopo le prove di Warm Up del mattino, AM e LC si giocheranno la pole position per Gara 1 e Gara 2 nelle due sessioni di qualifica a partire dalle 11;10, mentre PRO e PRO AM faranno lo stesso dalle 12;10.

Il pomeriggio sarà teatro di Gara 1 di entrambe le categorie, con la World Final AM-LC che avrà semaforo verde alle 15;00 per 50' di bagarre, seguita da quella PRO-PRO AM alle 17;00 sulla stessa distanza.

Entrambe le gare saranno visibili in streaming su Motorsport.com negli orari sopracitati, seguite da report ed approfondimenti direttamente da Jerez.