Il Lamborghini Super Trofeo Europa sfida la leggenda di Spa

Sui sette chilometri di una delle piste più iconiche al mondo, la serie riservata alle Huracán Super Trofeo Evo rinnova un appuntamento a cui non è mai mancata fin dal 2009, sempre in concomitanza con la leggendaria 24 Ore che si disputa sullo stesso tracciato belga nel medesimo weekend.

Dean Stoneman si presenta come leader della classifica Pro grazie a due vittorie conquistate a Misano e Nürburgring. Il pilota del team Bonaldi Motorsport ha capitalizzato al meglio la trasferta di Barcellona di due settimane fa conquistando un podio e altri punti importanti, mentre Kevin Gilardoni e Dorian Boccolacci (Oregon Team) centravano la loro prima doppietta, portandosi a un solo punto dallo stesso Stoneman.

Pronti alla riscossa Raul Guzman e Miloš Pavlović, che in Spagna hanno perso la testa della classifica scivolando quarti alle spalle di Alberto Di Folco e Kevin Rossel (una vittoria a testa finora per loro ed i compagni di squadra del team Target Racing). Riconfermata la coppia Patrick Liddy-Jonathan Cecotto, reduci con il GSM Racing dal primo podio conquistato a Montmeló.

Attacco a due punte per il team Leipert Motorsport, che nella classe maggiore punterà nuovamente su Sebastian Balthasar e il figlio d'arte Noah Watt, oltre che sul binomio formato da Guillem Pujeu Beya e Jonathan Judek.

Atteso con la VS Racing il giapponese Yuki Nemoto, quest'anno protagonista nel Campionato Italiano Gran Turismo con una Lamborghini Huracán GT3 Evo schierata sempre dalla squadra di Vincenzo Sospiri. L'olandese Max Weering scenderà in pista infine con la Johan Kraan Motorsports.

Nella classe Pro-Am, con cinque successi su sei, i polacchi del team VS Racing, Karol Basz e Andrzej Lewandowski, guidano con un margine di 23 punti su Lorenzo Bontempelli. Quest'ultimo non sarà presente a Spa e il compagno di squadra, il brasiliano Victor Franzoni, si alternerà con il connazionale Alan Hellmeister sulla seconda Huracán Super Trofeo Evo dell'Oregon Team.

Terzi in classifica, a quota 30 lunghezze dalla vetta, seguono i finlandesi Mikko Eskelinen e Elias Niskanen (Leipert Motorsport). Al via anche il team Konrad Motorsport, con il binomio Vincent Schwartz e Franz Konrad.

In testa alla classe Am c'è sempre Massimo Mantovani, costantemente sul podio e autore di tre vittorie (una a Misano e due al Nürburgring). L'italiano del team Target Racing verrà nuovamente affiancato dall'esperto pilota dello Sri Lanka, Dilantha Malagamuwa. Nuovo compagno di squadra invece per Giuseppe Fascicolo, secondo in campionato con venti punti di distacco, che si alternerà con il francese Marc Rostan al volante della vettura del Boutsen Ginion.

A pari punti con Fascicolo c'è il lussemburghese del team Leipert Motorsport, Yury Wagner, che farà coppia con il veloce tedesco Fidel Leib. Una vettura anche per il team Konrad Motorsport, per l'inedito equipaggio Matthias Hoffsümmer e Dean Neuls.

Nella Lamborghini Cup sempre in testa Hans Fabri (Imperiale Racing), intenzionato a rafforzare il vantaggio di 35 punti nei confronti di Libor Dvoracek e Kurt Wagner (Micanek Motorsport). Nella stessa classe confermata una terza vettura del team Konrad Motorsport su cui si alterneranno alla guida Emir Keserovic e Martin Lechman.

Il programma in pista inizia giovedì con le due sessioni di prove libere, alle 10.00 e alle 14.00; venerdì, a partire dalle 9.40, sono in programma le due sessioni di qualifica di 20 minuti. La prima delle due gare della durata di 50 minuti, con la partenza lanciata e il pit-stop obbligatorio, inizierà alle 13.10. Sabato Gara 2 scatterà alle 12.50, subito prima della 24 Ore di Spa.

Per omaggiare i 30 anni della Diablo verrà utilizzata come Lead Car una rara Diablo VT 6.0 SE del 2001, proveniente dalla collezione del MuDeTec, il Museo delle Tecnologie Lamborghini di Sant’Agata Bolognese.

Entrambe le gare verranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook ed il canale YouTube di Lamborghini Squadra Corse.