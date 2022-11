Gallery Lamborghini | L'atto finale del Super Trofeo 2022

Lamborghini Grand Finals | Gara 1 PRO/PRO-AM a Spinelli-Weering

Spinelli e Weering (Bonaldi) trionfano in Gara 1 delle Grand Finals 2022 Lamborghini nella classe PRO dopo una gara attacco/difesa. Nelson Piquet Jr. beffato dalla strenua difesa di Milan Teekens. In PRO-AM successo per Ortiz-Carazo davanti a Pedrosa-Borga.