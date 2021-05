WEC: Risi Competizione piazza il colpo Nasr per Monza e Le Mans

Bel colpo per la Risi Competizione, che ha ingaggiato Felipe Nasr per prendere parte alla 24h di Le Mans 2021.

La squadra italo-statunitense sarà in azione con la sua Oreca 07-Gibson sul Circuit de la Sarthe il weekend del 20-22 agosto per dare l'assalto alla Classe LMP2.

Oliver Jarvis e Ryan Cullen erano già stati annunciati a suo tempo e ora potranno allenarsi con Nasr anche nella 6h di Monza che il FIA World Endurance Championship andrà ad affrontare in Brianza a luglio.

L'inserimento nel team di Nasr è una mossa di altissimo valore, dato che il sudamericano è sempre stato uno dei piloti più veloci con i prototipi ed è grande protagonista in IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la Cadillac della Action Express Racing.

"Correre a Le Mans non mi stanca mai - ha detto Giuseppe Risi - Siamo lieti di aggiungere il nome di Risi Competizione alla storia della Classe LMP2 della 24h, partecipando quest'anno con Ryan, Oliver e Felipe al volante della nostra Oreca".

"Quando si è materializzata l'ipotesi di poter essere al via della 6h di Monza con il WEC, ci siamo detti che era un'ottima opportunità per avere i piloti e team pronti a lavorare insieme in vista di una tappa molto dura come quella di Le Mans".