WEC | Porsche spera di avere il nuovo motore per la 963 a Le Mans

Porsche potrebbe introdurre un'importante revisione del motore V8 biturbo che equipaggia la sua 963 LMDh in tempo per la 24 Ore di Le Mans di giugno.

Il costruttore tedesco ha rivelato che sta lavorando a un nuovo albero a gomiti per il motore LMDh biturbo da 4,6 litri, sviluppato a partire dalle unità normalmente aspirate utilizzate nella RS Spyder LMP2 e nella vettura stradale ibrida plug-in 918 Spyder.

Urs Kuratle, responsabile del progetto LMDh di Porsche, ha spiegato che il marchio è ora in attesa dell'approvazione da parte degli organi di controllo del World Endurance Championship e dell'IMSA SportsCar Championship prima di definire un calendario per le gare del motore aggiornato.

"L'ultimo punto di discussione con l'IMSA e l'Automobile Club de l'Ouest [che gestisce il WEC insieme alla FIA] è se possiamo introdurlo nel 2024 e non nella stagione successiva", ha detto Kuratle.

"Se la risposta è no, non lo faremo, mentre [se la risposta è sì] non siamo sicuri di quando lo faremo per la prima volta. Come tutti sappiamo, modifiche come gli alberi a gomito hanno tempi di realizzazione molto lunghi, che richiedono mesi per essere montati sulle vetture, e dobbiamo avere i primi pezzi per effettuare i test di durata".

"Sicuramente non lo faremo correre in nessuna gara prima di Le Mans; se lo introdurremo a Le Mans non ne siamo ancora sicuri, semplicemente non lo sappiamo".

Kuratle ha sottolineato che nella LMDh è consentita una sola omologazione, il che significa che il motore dovrebbe essere introdotto in tutte le 963, sia quelle della Penske che quelle dei clienti, che corrono contemporaneamente nel WEC e nell'IMSA.

Ciò potrebbe significare la presenza di ben sei vetture a Le Mans il 15/16 giugno e di altre quattro alla 6 Ore IMSA di Watkins Glen due settimane dopo.

"Se si introduce qualcosa di nuovo, deve essere presente su tutte le vetture", ha detto. "E se si tratta di parti più grandi, si incorre in problemi di catena di approvvigionamento".

Porsche non ha rivelato le ragioni esatte degli aggiornamenti previsti per il motore, ma nel corso della stagione inaugurale ha sofferto di problemi di vibrazioni con il V8 che hanno avuto un effetto negativo sull'affidabilità.

Photo by: Marc Fleury #38 Hertz Team Jota Porsche 963 of Antonio Felix Da Costa, Will Stevens, Yifei Ye

Non è chiaro se le revisioni saranno così significative come quelle apportate alla 919 Hybrid LMP1 all'inizio del suo sviluppo: Porsche ha optato per una riprogettazione che prevedeva una modifica dell'ordine di accensione del suo V4 da due litri dopo il primo vero test in circuito della vettura nell'estate del 2013.

Porsche non ha nemmeno detto se la modifica del motore rientrerà tra i cinque sviluppi prestazionali, i cosiddetti "evo jokers", consentiti nel ciclo di vita dei prototipi LMDh e Le Mans Hypercar. Le revisioni finalizzate alla sicurezza e all'affidabilità sono libere, ma i costruttori devono comunque richiedere ai responsabili del regolamento l'autorizzazione ad apportare le modifiche e quindi aggiornare l'omologazione.

Il sistema evo joker, che è stato allineato per LMDh e LMH lo scorso anno, comporta effettivamente un processo di negoziazione, il che spiega i commenti di Kuratle sul processo di approvazione con l'ACO/FIA e l'IMSA.

Le quattro 963 che parteciperanno alla 24 Ore IMSA di Daytona, che prenderà il via questo fine settimana con il Roar test pre-evento, sono in gran parte invariate rispetto all'anno scorso: Porsche ha dichiarato di non aver invocato alcuno scherzo negli sviluppi.

"Si tratta di una serie di piccoli punti, come i diversi sensori o la diversa disposizione dei cavi", ha spiegato Kuratle. "Non ci sarà nulla di visivo sulla vettura, quindi non si noterà nulla di diverso sulla scocca esterna della vettura, quindi l'aerodinamica sembrerà la stessa.

"Si tratta solo di una serie di dettagli, a volte di un cambio di materiale: prima era in alluminio e, per motivi di affidabilità, siamo passati all'acciaio. Si tratta di dettagli minori e di una lista relativamente piccola". Kuratle ha confermato che le vetture hanno girato con le specifiche aggiornate durante il test ufficiale IMSA a Daytona all'inizio di dicembre.