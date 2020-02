WEC: ecco i rendering della hypercar Glickenhaus SCG 007

Scuderia Cameron Clickenhaus ha rivelato i primi rendering della hypercar, ossia la vettura con cui il team spera di poter correre nel WEC e alla 24 Ore di Le Mans quando il nuovo regolamento sarà introdotto.

Già nell'estate 2018 Glickenhaus aveva rivelato la propria intenzione di voler entrare nel WEC con una hypercar, la SCG 007. I primi rendering della vettura sono stati pubblicati lo scorso settembre, mentre nelle ultime ore è stato diramato il comunicato stampa con nuove immagini e le informazioni del progetto.

La SCG 007 pesa 1100 chilogrammi ed è alimentata da un motore bicilindrico 3 litri da 840 cavalli che sarà fornito da un produttore esterno e non ancora ufficializzato.

Il team ha già ufficializzato diversi membri in ruoli importanti dell'organigramma, come Luca Ciancetti che sarà team principal, ma anche Matteo Cavedoni, nuovo team manager. Mark Tatham, ex progettista della Toro Rosso, sarà capo ingegnere.

Glickenhaus è uno dei 4 team che vogliono essere pronti per la stagione 2020/2021, che inizierà nel mese di settembre a Silverstone, assieme a Toyota, Aston Martin e ByKolles, con la nuova hypercar. Peugeot dovrebbe unirsi ai 5 team nel corso del 2022 con la propria hypercar.