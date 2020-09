Toyota, Porsche e Ferrari in Hyperpole alla 24h di Le Mans

Toyota, United Autosports, Porsche e Ferrari hanno conquistato la Hyperpole della 24h di Le Mans in una sessione che ha regalato emozioni fino allo scadere.

In primis bisogna parlare della gioia in salsa agrodolce per quanto riguarda la squadra giapponese, che sì, ha firmato il primato in 3'15"267 con la TS050 Hybrid di un Kamui Kobayashi irresistibile, ma vedendosi annullare l'ultimo passaggio del pilota della #7.

Dove sta la notizia? Beh, semplice. Il "Koba" era in vantaggio sul proprio crono di 0"6 dopo il settore 2 e con il miglioramento avrebbe potuto battere il tanto strombazzato record di 3'14"791 che resiste per le LMP1 dal 2017. Il giapponese è andato oltre i track limits e quando il direttore di gara, Eduardo Freitas, glielo ha comunicato via radio, è stata evidente la delusione sui volti ai box Toyota, che ormai erano certi della pole position.

Al secondo posto si è infatti piazzata la Rebellion R-13 #1 affidata per questa sessione a Gustavo Menezes, che però era già a 0"555 dalla vetta.

In seconda fila ci sono le altre due "sorelline" delle sopracitate, la Toyota #8 che Kazuki Nakajima ha qualificato ad 1"382 dal collega di marchio, e la Rebellion #13 di Louis Deletraz, fermatosi a 3"063 dal leader.

Più lenta del lotto è risultata, senza troppe sorprese, la ByKolles Enso CLM P1/01-Gibson guidata in questa occasione da Tom Dillmann, che però accusa ben 7"776 di ritardo nei confronti del poleman.

Festa in LMP2 per la United Autosports grazie all'ottimo 3'24"528 segnato da Paul Di Resta con la Oreca 07-Gibson #22, staccando per appena 3 decimi la Aurus 01 #26 che la G-Drive Racing ha affidato a Jean-Éric Vergne.

Sessione tiratissima nella seconda categoria, dove le monoposto hanno chiuso in appena 1"3, infatti il Racing Team Nederland deve accontentarsi della terza piazza con la Oreca #29 nelle mani di Nyck De Vries, seguito da Kenta Yamashita con quella #33 della High Class Racing.

Completano la graduatoria le Oreca di Alex Brundle (#32 United Autosports) e Will Stevens (#37 Jackie Chan DC Racing).

Ancor più tirata la bagarre in Classe LMGTE Pro, con Gimmi Bruni che regala il primato alla Porsche completando gli oltre 13km del Circuit de la Sarthe in 3'50"874 a bordo della sua 911 RSR-19 #91.

Alle spalle del laziale, l'ottimo James Calado piazza la Ferrari #51 della AF Corse seconda per appena 0"241, battendo le più attese Aston Martin di Marco Sørensen (#95) ed Alex Lynn (#97), rispettivamente a 3 e 4 decimi dalla vetta.

Top5 per l'altra 488 della AF Corse, la #71 di Sam Bird, delude con il sesto crono Michael Christensen al volante della Porsche #92.

Applausi veri se li merita un fantastico Côme Ledogar, che dona la Hyperpole alla Luzich Racing in Classe LMGTE Am. Il francese ha girato addirittura in 3'51"266 che non è solo il primato della categoria, ma lo mette addirittura fra le due Aston Pro con la Ferrari #61.

Grande anche Matt Campbell, a 0"056 da Ledogar con la Porsche #77 della Dempsey-Proton Racing, precedendo quella #56 del Team Project 1 di Matteo Cairoli.

Le Aston Martin di Ross Gunn (#98), Charlie Eastwood (#90 TF Sport) e la Porsche di Benjamin Barker (#86 Gulf Racing) completano la graduatoria di questa sessione.