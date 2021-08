Toyota GT-One e l'esordio a Le Mans 1998

Nel 1998 abbiamo una ricca schiera di costruttori impegnati direttamente nella 24 Ore di Le Mans: a BMW, Mercedes, Nissan, Porsche e McLaren si aggiunge Toyota, che schiera la sua nuovissima GT-One.

Vettura estrema come poche altre di quell'edizione, il prototipo nipponico spingeva al limite le libertà progettuali della classe GT, portando in pista una vettura che nelle forme e nelle performance si avvicinava maggiormente agli sport prototipi dei primi anni '90.

Padre della GT-One è André de Cortanze, dalla qui matita era già nata la celeberrima Peugeot 905. Spinta da un V8 biturbo da 3.6 litri ed accreditato di una potenza di 650CV, la GT-One conquista la seconda posizione in qualifica dietro la Mercedes.

Al via la Toyota di Brundle insidia da subito Schneider, superandolo sul rettifilo di Mulsanne. Tutto sembrava apparecchiato per una doppietta per il costruttore nipponico, ma al calar della notte...