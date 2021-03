Rossi: "24 Ore di Le Mans con Ferrari? Sarebbe un sogno!"

La notizia ormai era nell'aria da un po' di tempo, ma la scorsa settimana la Ferrari ha annunciato che a partire dal 2023 tornerà a dare la caccia alla vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans, schierando una Hypercar di nuova generazione.

Una cosa che ha fatto felici davvero tanti appassionati, ma che in un certo senso potrebbe anche provare a riaccendere un sogno che era andato solo vicino a concretizzarsi 15 anni fa: formare quella coppia da brividi tra il Cavallino e Valentino Rossi che alla fine non si creò in Formula 1, nonostante un programma di test che aveva avuto riscontri incoraggianti.

Il "Dottore" non ha mai nascosto che nel suo futuro ci saranno le gare in auto e la sua passione per Le Mans, inoltre quella che sta per cominciare potrebbe anche essere la sua ultima stagione in MotoGP, anche se una decisione definitiva la prenderà solamente in estate, come lui stesso ha confermato stamani.

"Deciderò durante la pausa estiva. Voglio fare metà stagione prima di decidere. La mia decisione dipenderà dai risultati. Se sono veloce, posso lottare per il podio e le vittorie, posso continuare un altro anno, altrimenti no", ha detto Valentino durante un incontro virtuale con i media avvenuto a seguito della presentazione della sua squadra, la Petronas Yamaha SRT.

Negli ultimi due anni si è dato piuttosto da fare anche al volante di una Ferrari 488 GT3, che ogni tanto utilizza per qualche test sulla pista di casa a Misano, ma con la quale ha anche corso per due volte alla 12 Ore del Golfo, riuscendo a centrare il podio nel 2019, in equipaggio con il fratello Luca Marini e con l'amico Uccio Salucci.

Dunque, gli è stato domandato se l'ingresso della Ferrari nella top class della 24 Ore di Le Mans possa essere un'ulteriore attrattiva verso la grande classica francese. Rossi ha ammesso che la voglia sarebbe tanta, ma è stato anche realista nel dire che non è così scontato che il suo livello come pilota a quattro ruote possa essere sufficiente per una Hypercar.

"Quando smetterò con la MotoGP, mi piacerebbe correre qualche anno in macchina e la categoria è quella. Mi piacerebbe fare la 24 Ore di Le Mans e le gare Endurance. Sarebbe un sogno chiaramente correre per la Ferrari, ma bisognerà capire quale potrà essere il mio livello. Per la Hypercar ci sono dei piloti tosti, che vanno molto forte. Io sono piuttosto veloce quando corro in macchina, ma non so ci arrivo a quel livello. Però sarebbe sicuramente bello provarci", ha detto Valentino.

