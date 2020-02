Rosenqvist torna a Le Mans con la DragonSpeed

Felix Rosenqvist, pilota della Ganassi Racing in Indycar, farà ritorno alla 24 Ore di Le Mans dopo un'assenza di tre anni.

Lo svedese guiderà nuovamente per la DragonSpeed in LMP2 per quella che sarà la sua seconda apparizione a Le Mans, se le due iscrizioni della squadra per la gara conclusiva del FIA WEC 2019/2020 saranno confermate.

La DragonSpeed andrebbe quindi a ricreare la stessa line-up del 2017, affiancando Ben Hanley ed il patron della squadra, Henrik Hedman, a Rosenqvist. Divideranno l'abitacolo dell'Oreca-Gibson 07 che la squadra schiera nell'IMSA.

Il grande capo Elton Julian ha detto a Motorsport.com: "Felix è veloce in macchina ed è adorabile fuori da essa. Lo adoriamo".

#21 Dragonspeed Oreca 07 Gibson: Henrik Hedman, Ben Hanley, Felix Rosenqvist Photo by: JEP / Motorsport Images

Julian ha anche rivelato un accordo con il tre volte vincitore della 12 Ore di Sebring, Pipo Derani, che dovrebbe guidare la seconda vettura a Le Mans quest'anno.

Il brasiliano dividerà la vettura proveniente dall'European Le Mans Series con Memo Rojas e Colin Braun, che arriverà dall'IMSA per disputare la 24 Ore.

"Ho chiamato Pipo e sono rimasto sorpreso che fosse ancora disponibile" ha detto Julian.

"Abbiamo raggiunto un accordo e lo abbiamo inserito nella entry list, quindi ora stiamo solo aspettando che venerdì venga pubblicata la entry list".

La DragonSpeed ha preso parte alla gara del WEC dello scorso fine settimana ad Austin, affidando la sua Oreca ad Hanley, Braun ed Hedman proprio come preparazione a Le Mans.