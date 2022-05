Promozione: Una vista perfetta è fondamentale alla 24 Ore di Le Mans

In realtà le tecnologie utili a garantirsi una visione ottimale sono spesso sconosciute o non adeguatamente utilizzate, sia in pista che sulle strade di tutti i giorni. La mitica 24 Ore di Le Mans, gara che è diventata un laboratorio puntato sull’innovazione, e la Essilor, leader mondiale delle lenti da vista, hanno stretto una partnership unica nel mondo del motorsport.

Ecco i “punti di vista” qualificati di chi ha scoperto i vantaggi che derivano da controlli oculistici periodici e da adeguate prescrizioni o di chi ha provato anche le lenti da sole.

Per il secondo anno consecutivo, Essilor contribuirà con la sua esperienza alla 24 Ore di Le Mans e parteciperà al progetto Mission H24 a idrogeno che guarda alla mobilità del futuro. Ci vediamo l'11 e 12 giugno a Le Mans per vivere un'esperienza unica nel cuore della gara! E noi ci saremo per raccontarvela…