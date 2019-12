Poker Porsche per Le Mans, Makowiecki al posto di Pilet in IMSA

La Porsche ha svelato i programmi sportivi per il 2020 in occasione della serata organizzata nella propria sede per festeggiare la fine di questa stagione.

La Casa di Weissach, che ha appena intrapreso la nuova sfida in FIA Formula E con André Lotterer e Neel Jani, ha confermato la propria presenza a Le Mans con quattro 911 RSR; alle due che già prendono parte alla Super Season 2019-2020 del FIA World Endurance Championship, nelle mani di Gianmaria Bruni-Richard Lietz (#91) e Michael Christensen-Kévin Estre (#92), si aggiungeranno le altre due che invece corrono nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, con gli equipaggi completi che verranno definiti più avanti.

La novità importante riguarda la serie statunitense, dato che Frédéric Makowiecki salirà a bordo della 911 RSR #911 al fianco di Nick Tandy, prendendo il posto di Patrick Pilet (dirottato sull'Intercontinental GT Challenge), con Matt Campbell che li raggiungerà per Daytona, Sebring e Petit Le Mans.

Confermati invece i Campioni GTLM, Laurens Vanthoor ed Earl Bamber, al volante della #912, sulla quale vedremo anche Mathieu Jaminet per gli impegni endurance sopracitati previsti in Nord America. Per Campbell e Jaminet è la promozione sul campo guadagnata seguendo il programma giovani di Porsche.

Per quanto riguarda l'Intercontinental GT Challenge, il trio Pilet-Campbell-Jaminet sarà portacolori Porsche con i team clienti assieme a Dirk Werner, Thomas Preining e Matteo Cairoli. In questa serie non dovrebbero invece esserci più Sven Müller e Romains Dumas, che però restano nello schieramento dei piloti ufficiali del marchio. Prenderà altre strade Dennis Olsen.

La collaudatrice di Formula E, Simona De Silvestro, andrà ad affiancare Klaus Bachler in ADAC GT Masters sulla vettura del Team 75 Bernhard, squadra appartenente a Timo, che proprio nella serata di sabato è stato premiato assieme a Brendon Hartley e Jörg Bergmeister per gli anni passati in Porsche, dato che i tre non saranno più in pista con il marchio tedesco (seppur Bergmeister e Bernhard proseguiranno il lavoro di ambasciatori).

Infine nel programma Porsche Young Professionals entrano il 21enne austriaco Thomas Preining e il 20enne francese Julien Andlauer. Fra gli Junior vedremo all'opera Jaxon Evans, 23enne della Nuova Zelanda, e Ayhancan Güven, 21enne turco.