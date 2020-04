Più Prove Libere nel programma provvisorio della 24h di Le Mans

L'Automobile Club de l’Ouest ha pubblicato il programma provvisorio per la 24h di Le Mans, che come sappiamo è stata posticipata al weekend del 19-20 settembre causa pandemia di Coronavirus.

Come già annunciato in precedenza, non ci sarà la consueta giornata di test-prologo in preparazione alla 88a edizione della gara che si terrà sul Circuit De La Sarthe, dunque FIA e organizzatori hanno deciso di dare più spazio ai piloti sul tracciato per lavorare allungando i turni di Prove Libere.

Altra novità per l'edizione 2020 sarà l'orario di inizio della corsa, anticipato alle 14;30. In realtà le attività cominceranno già sabato 12 settembre con il termine ultimo per sistemare le proprie cose nei box e sulle vetture.

Vediamo quindi in dettaglio come si svilupperà la settimana francese che andranno ad affrontare team e piloti nel penultimo round del FIA WEC.

Sabato 12 settembre

18:00 – Fine del periodo di installazione, garage e paddock dei team debbono essere pronti

Domenica 13 settembre

8:00-17:30 – Verifiche tecniche e amministrative

Lunedì 14 settembre

8:00-17:30 – Verifiche tecniche e amministrative

Martedì 15 settembre

10:00 – Briefing per piloti e commissari

17:00-18:30 – Pit walk e sessione autografi

Mercoledì 16 settembre

13:00-18:00 – Prove Libere 1

20:00-23:00 – Prove Libere 2

23:15-00:00 – Qualifiche

I rookie debbono completare almeno 10 giri durante FP1 ed FP2

Giovedì 17 settembre

17:00-18:00 – Prove Libere 3

20:00-20:30 – Hyperpole

21:00-00:00 – Prove Libere 4

Ai piloti è richiesto di completare 8 giri in notturna (rispetto ai 5 precedentemente richiesti)

Venerdì 18 settembre

10:00-20:00 – Pit walk

17:00 – Drivers Parade nel centro di Le Mans

Sabato 19 settembre

08:15-08:30 – Warm-Up

12:15-12:30 – Apertura Pit Lane

12:35-13:20 – Accesso per Grid Walk

13:15-13:40 – Chiusura Grid Walk

13:40-14:21 – Inizio procedura di partenza

14:30 – Partenza della 88a 24h di Le Mans

Domenica 20 settembre

14:30 – Fine della 88a 24h di Le Mans