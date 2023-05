Ligier e Bosch presentano insieme a Le Mans un'auto a idrogeno

Il costruttore francese Ligier Automotive toglierà i veli a una macchina basata sulla sua Ligier JS2 R dopo aver unito le forze con Bosch, che fornisce l'unità generatrice del motore, l'inverter e l'unità di controllo del veicolo per il sistema ibrido LMDh.

L'obiettivo dichiarato della collaborazione, si legge in un comunicato della Ligier, è "costruire un veicolo ad alte prestazioni con un motore a idrogeno che offra una dinamica di guida equivalente a quella delle auto sportive convenzionali alimentate a benzina".

La cosiddetta JS2 RH2, il cui nome si ispira alla Ligier JS2 che si classificò seconda a Le Mans nel 1975, sarà dotata di tre serbatoi di idrogeno integrati e sarà alimentata da un motore a combustione V6 convertito.

Bosch è stata incaricata di supervisionare il concetto generale del veicolo, che riguarderà il motore, i serbatoi di idrogeno e l'elaborazione di un concetto di sicurezza, mentre Ligier gestirà l'architettura del veicolo, l'integrazione del sistema H2 e il raffreddamento.

Il presidente di Ligier Automotive Jacques Nicolet ha dichiarato: "In qualità di costruttore di auto da corsa e di veicoli speciali, dobbiamo fornire le innovazioni necessarie per affrontare le sfide di domani, al fine di offrire agli sport motoristici e ai veicoli ad alte prestazioni un nuovo percorso di sviluppo".

"Questo progetto rientra nella strategia di Ligier Automotive di diventare il partner privilegiato dei costruttori automobilistici per l'integrazione delle nuove energie e delle nuove tecnologie."

Il presidente di Bosch Engineering GmbH, Dr. Johannes-Jorg Ruger, ha dichiarato: "In qualità di fornitore di servizi di ingegneria, siamo aperti alla tecnologia e consideriamo nostro compito esplorare parallelamente le varie opzioni tecniche sulla via della mobilità a impatto climatico zero e ideare la soluzione migliore in ogni caso per tutte le esigenze dei nostri clienti mondiali. In questo contesto, la propulsione a idrogeno ha un grande potenziale, soprattutto negli sport motoristici e nelle auto sportive ad alte prestazioni".

Ligier diventa l'ultimo costruttore a impegnarsi nell'idrogeno dopo che Toyota ha costruito una Corolla alimentata a H2 per la serie giapponese Super Taikyu e ha schierato una Yaris H2 GR come safety car in alcune tappe del WRC Rally Ypres dello scorso anno.

L'Automobile Club de l'Ouest, organizzatore di Le Mans, ha avviato una joint venture con GreenGT, con la sua Norma LMP3 basata sulla MissionH24 che gareggerà contro macchine LMP3 e GT3 a propulsione convenzionale nella Le Mans Cup, che supporta la European Le Mans Series.

L'ACO ha istituito un gruppo di lavoro nel 2017 per istituire una classe a zero emissioni alla famosa gara di durata e aveva puntato a un lancio nel 2024 dopo aver rivelato i piani di Red Bull Advanced Technologies e ORECA per progettare un telaio concettuale.

Tuttavia, il lancio è destinato a slittare non prima del 2026, mentre continuano le discussioni sull'aspetto della classe. Ligier Automotive è un fornitore autorizzato di telai LMP2 e LMP3 e attualmente collabora con Lamborghini per il suo prossimo prototipo LMDh.

Il nome Ligier ha ottenuto nove vittorie in Formula 1 prima che Guy Ligier vendesse il suo team a Cyril de Rouvre nel 1992, ma è tornato nel motorsport nel 2004 quando il fondatore del marchio ha rilevato l'omonimo costruttore di Formula 3 di Tico Martini.

Nicolet ha gestito in precedenza i team Saulnier Racing e Onroak prima di entrare in partnership con Ligier che prevedeva l'utilizzo del nome per la sua nuova vettura LMP2 che ha vinto la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring nel 2016. Il marchio ha una propria Ligier European Series che corre in appoggio alla ELMS e un campionato nazionale monomarca in Francia.