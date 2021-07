Le Mans: United Autosports sceglie Boyd per la Oreca #23

La United Autosports con Wayne Boyd ha ultimato l'equipaggio della sua Oreca #23 con la quale darà l'assalto alla 24h di Le Mans 2021.

Paul Di Resta ed Alex Lynn erano già stati scelti per salire sulla 07-Gibson in Classe LMP2 e il 30enne ora sarà il loro compagno di squadra.

Boyd era già stato chiamato a sostituire Fabio Scherer in United Autosports nell'ultimo round del FIA World Endurance Championship a Portimao quando lo svizzero è stato trovato positivo al Covid-19, condividendo l'abitacolo con lo stesso Di Resta e Phil Hanson, mentre col team ha impegni LMP3 in ELMS e anche LMP2 in IMSA.

"Sono davvero entusiasta di esordire a Le Mans quest'anno e con una formazione così importante con Paul di Resta e Alex Lynn - ha detto Boyd - Un grazie enorme va a Zak Brown, Richard Dean e alla squadra per avermi dato una tale opportunità".

"Le Mans è uno dei miei circuiti preferiti e, fortunatamente, ho avuto modo di conoscerla correndo in Le Mans Cup negli ultimi due anni. Siamo stati in pole l'anno scorso in LMP3 per otto decimi, quindi sono fiducioso di poter essere veloce subito".

"È una grande opportunità per me di correre con i vincitori della Le Mans 2020. La squadra ha avuto una grande stagione l'anno scorso e spero di essere in grado di contribuire altrettanto quest'anno".

Richard Dean, team principal, ha aggiunto: "Wayne merita davvero l'opportunità di fare il suo debutto alla 24 Ore di Le Mans quest'anno. È un vero talento ed è stato uno dei piloti di maggior successo di United da quando abbiamo iniziato questa avventura".

"Il fatto che Wayne sia rimasto fedele alla squadra per così tanto tempo ha fatto sì che questa fosse una decisione facile da prendere. So che tutto il team è felice di vedere Wayne ottenere questa possibilità e nutriamo fiducia in lui".