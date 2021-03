Le Mans: ufficiale il rinvio della 24h al 21-22 agosto

Ora è ufficiale: la 24h di Le Mans del 2021 è stata rinviata in estate, dopo che ieri avevamo dato una anticipazione di questa possibilità.

Automobile Club de l’Ouest e FIA World Endurance Championship hanno scelto di non correre l'89a edizione dell'evento del Circuit de la Sarthe il weekend del 12-13 giugno, ma di disputarlo il fine settimana del 21–22 agosto.

La scelta è stata dettata principalmente dalla volontà di aprire agli spettatori, che allo stato attuale delle cose non potrebbero ovviamente presenziare in massa a causa della pandemia di Coronavirus.

A tal proposito, ACO aprirà la vendita dei biglietti più avanti nel tempo, mentre una prima entry-list dei partecipanti verrà pubblicata il 9 marzo.

"Nonostante sia stata dura, pensiamo che questa fosse la decisione giusta da prendere - ha detto Pierre Fillon, Presidente ACO - Disputare per il secondo anno consecutivo la 24h a porte chiuse sarebbe stato impensabile".

"Stiamo lavorando alacremente perché ciò non avvenga, ma soprattutto perché l'evento abbia luogo in totale sicurezza, disponendo di tutte le precauzioni possibili. Fra l'altro c'è grande attesa per il debutto delle Hypercar, per cui vogliamo che sia una bella manifestazione".

Resta il fatto che tale data creerà una concomitanza con l'IMSA, di scena al VIR nello stesso fine settimana, per cui ora bisognerà capire come si comporteranno i vertici della serie statunitense, dato che parecchi team e piloti vorranno recarsi in Francia.