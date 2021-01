Le Mans: Red Bull e Oreca costruiranno l'auto a idrogeno del 2024

L'Automobile Club De L’Ouest ha affidato a Red Bull Advanced Technologies ed Oreca lo studio del telaio per le vetture ad idrogeno che prenderanno parte alla 24h di Le Mans nel 2024 nella categoria dedicata.

Il costruttore francese e il team di Milton Keynes hanno scelto di partecipare assieme al bando, con il primo che si occuperà della progettazione del mezzo, mentre il secondo si concentrerà su aerodinamica, simulazione e recupero dell'energia sfruttando le conoscenze acquisite sul campo negli anni di F1.

Plastic Omnium invece fornirà loro il serbatoio per la vettura, che con il team Mission H24 sta lavorando in vista del debutto fra tre anni coi collaudatori Stoffel Vandoorne e Norman Nato.

"Questo annuncio è emozionante e conferma il fascino di Mission H24 offrendo un futuro promettente per le corse automobilistiche a zero carbonio e i prototipi a idrogeno - ha dichiarato Pierre Fillon, presidente di ACO - Grazie ad Oreca, pilastro della 24 Ore di Le Mans per molti anni, e Red Bull Advanced Technologies, azienda di successo nel motorsport, ACO beneficerà di una vasta esperienza nelle gare endurance combinata con tecnologia all'avanguardia per garantire prestazioni eccezionali nella Classe Idrogeno alla 24 Ore di Le Mans del 2024".

"Questa collaborazione conferma che l'ACO ha preso le decisioni giuste per il futuro del motorsport e sottolinea la nostra ambizione di gare a zero emissioni di carbonio per le generazioni future. Siamo lieti di accogliere Oreca e Red Bull Advanced Technologies insieme a Plastic Omnium, produttore del serbatoio".

"Avere queste aziende automobilistiche di alto livello a bordo è probabile che attiri ancora più interesse da parte delle Case, in particolare quelle che contribuiscono regolarmente al nostro gruppo di lavoro sull'idrogeno. Viviamo in tempi difficili, ma l'ACO sta continuando sul suo percorso verso le corse e la mobilità a zero emissioni".

Chris Horner, AD di Red Bull Advanced Technologies, ha aggiunto: "Sono lieto che Red Bull Advanced Technologies sia stata scelta dall'ACO insieme ai nostri partner di Oreca per sviluppare il concetto di un'auto da corsa endurance alimentata a idrogeno per Le Mans. Red Bull Advanced Technologies è pronta affrontare la sfida avendo accesso a molti degli strumenti utilizzati per progettare e sviluppare la vettura Red Bull Racing di F1, insieme a una significativa esperienza su altri programmi di mezzi all'avanguardia. La Classe a idrogeno a Le Mans offre una prospettiva emozionante sul futuro del motorsport sostenibile e promette sia di far progredire l'uso dell'idrogeno nei trasporti, sia di offrire gare stupende".

Hugues de Chaunac, Presidente di Oreca, ha chiosato: "Siamo orgogliosi che ACO ci abbia scelto per lavorare insieme a Red Bull Advanced Technologies su questo progetto ambizioso e lungimirante, ed entusiasti di lavorare con gli altri partner del progetto, tra cui Plastic Omnium e Green GT. La collaborazione è vitale se vogliamo riuscire a introdurre una Classe Idrogeno alla 24 Ore di Le Mans del 2024. Oreca ama le sfide e i cambiamenti pionieristici, possiamo esprimere pienamente il nostro talento in un'impresa così avvincente. Con le classi LMH e LMDh, le gare endurance entrano in una nuova era affascinante. Da un punto di vista tecnico e sportivo ci farà stare con il fiato sospeso".