Le Mans | Porsche va sul sicuro per la terza 963, niente Vettel

Con la pubblicazione dell'elenco iscritti per la 24h di Le Mans 2024, abbiamo anche l'ufficialità del terzo equipaggio di Porsche Penske Motorsport che sarà in azione sul Circuit de la Sarthe nell'evento del 12-16 giugno valido come quarto round del FIA World Endurance Championship.

Come sappiamo ormai da tempo, la Casa tedesca ha ricevuto l'invito per una terza 963 ufficiale di cui si occuperà la squadra americana e Mathieu Jaminet era stato il primo nome confermato per il volante della LMDh #4.

Per andare sul sicuro e puntare con decisione al successo, al suo fianco sono stati messi Felipe Nasr e Nick Tandy, riproponendo lo stesso trio che lo scorso anno fu in gara con l'aggiuntiva #75, scegliendo tra i piloti ufficiali della compagine tedesco-statunitense impegnati in IMSA.

#75 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 of Felipe Nasr, Mathieu Jaminet, Nick Tandy Foto di: Marc Fleury

"Sono molto emozionato di tornare a Le Mans con la vettura #4. Vincere questa gara un giorno è ancora un sogno d'infanzia. Da quando sono entrato in Porsche Penske Motorsport abbiamo lavorato ogni giorno per raggiungere questo obiettivo e quest'anno abbiamo fatto un grande passo avanti ottimizzando la nostra 963; speriamo di poter lottare per la vittoria assoluta", commenta Nasr.

"Il livello di preparazione dietro le quinte è enorme. È fantastico condividere di nuovo la vettura con Nick e Mathieu. I rivali sono forti, ma è un grande momento per il nostro sport in generale, con tanti costruttori e team altamente professionali in gara. Sarà un'esperienza unica per i fan assistere alla più grande gara di endurance del mondo".

Felice anche Tandy: "È un privilegio per tutti i team e i piloti poter gareggiare a Le Mans, indipendentemente dall'anno e dalla categoria. Sono quindi entusiasta di tornarci nel 2024 e poter tentare di nuovo di vincere l'assoluta con Porsche è sicuramente qualcosa di molto speciale per me".

"Quando gli organizzatori ci hanno concesso la terza iscrizione, hanno reso ancora più interessante una stagione IMSA per il momento davvero speciale. Ma non c'è dubbio che andremo lì per vincere. Vogliamo ottenere il miglior risultato per Porsche Penske Motorsport".

Come riserva è stato infine designato Dane Cameron, lo scorso anno tra i titolari del WEC ed ora tornato a competere nella serie a Stelle e Strisce.

L'ufficialità delle tre formazioni Porsche-Penske conferma anche che per questa edizione di Le Mans non ci sarà Sebastian Vettel al volante. Il tedesco aveva provato la 963 ad Aragon e di conseguenza era cominciata a circolare ogni tipo di voce su un suo impegno alla 92a edizione della classica francese.

In realtà lo stesso 4 volte Campione del Mondo di F1 aveva ribadito fin dal primo giorno e in più occasioni che il suo interesse era in primis di conoscere bene vettura e strutture, ma che con un solo test endurance a disposizione (come prevede il regolamento WEC) non poteva certo ambire con certezza ad una presenza in Francia, cosa che non sarà comunque da escludere per il futuro.

Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto di: Porsche Motorsport

"Schierando la terza vettura a Le Mans, vogliamo massimizzare le nostre possibilità di ottenere la ventesima vittoria assoluta per Porsche. Ecco perché ci affidiamo a piloti esperti e veloci", sottolinea Thomas Laudenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport.

"Negli ultimi mesi Mathieu, Felipe e Nick hanno costantemente impressionato con prestazioni di rilievo nell'IMSA. I tre sono una certezza sulla Porsche 963. Sono convinto che siamo perfettamente preparati per l'evento clou di giugno. Vogliamo vincere, non può esserci altro obiettivo per Porsche!"

Urs Kuratle, Direttore del programma ufficiale LMDh di Porsche Motorsport, aggiunge: "Dopo aver annunciato l'iscrizione di una terza vettura a Le Mans, avevamo ancora due posti disponibili. La decisione non è stata facile per noi, vista la nostra squadra molto forte e altrettanto esperta".

"Alla fine, uno dei fattori decisivi è stata l'esperienza a Le Mans. Nick vi ha partecipato undici volte e vinto con la Porsche nel 2015. Felipe ha all'attivo quattro gare alla Sarthe. Inoltre, il trio ci ha stupito con ottimi tempi sul giro e un grande lavoro di squadra durante la loro avventura assieme a Le Mans nel 2023".