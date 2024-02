Le Mans | Porsche con la cinquina e una... replica dei box in casa

Anche per la 24h di Le Mans del 2024 la Porsche Motorsport avrà tre 963 LMDh ufficiali sulla griglia di partenza, aggiungendo un'altra vettura gestita sempre dal Team Penske.

Nella giornata di lunedì è stato pubblicato l'elenco iscritti per quello che sarà il quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship, ampliato con gli inviti distribuiti dall'Automobile Club de l'Ouest.

Uno di questi è andato appunto alla Casa di Weissach, che oltre alle due auto che prendono parte all'intera annata del Mondiale avrà la #4 su cui è già stato confermato come primo pilota Mathieu Jaminet, mentre gli altri conduttori verranno resi noti prossimamente, ovviamente pescando dagli equipaggi IMSA di cui fanno parte anche Dane Cameron, Nick Tandy e Felipe Nasr.

#75 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 di Felipe Nasr, Mathieu Jaminet, Nick Tandy Photo by: JEP / Motorsport Images

"Sono entusiasta di guidare la 963 a Le Mans anche quest'anno - afferma Jaminet - Per un francese è un grande privilegio poter lottare per la vittoria assoluta con la Porsche, marchio che vanta record a Le Mans".

"L'anno scorso non abbiamo ottenuto il risultato sperato e da allora, però, abbiamo fatto notevoli progressi. Ecco perché mi sento così fiducioso in vista di questo grande evento di giugno".

La cinquina di 963 verrà completata anche dalle private di Jota e Proton Competition che sono già nell'elenco Hypercar del Mondiale, mentre una seconda auto del team tedesco è la prima delle riserve, marchiata con il #79 e Gimmi Bruni pronto ad entrare in azione se si liberasse un posto causa rinuncia da parte di uno dei 62 concorrenti.

"La storia della 24 Ore di Le Mans ha dimostrato più volte quanto possa essere importante avere una cartuccia in più nel cinturone", sottolinea il Direttore del programma ufficiale LMDh di Porsche, Urs Kuratle.

"L'anno scorso è stata la nostra terza vettura a riuscire a guidare il gruppo in gara. Dopo la nostra vittoria alla 24h di Daytona, l'obiettivo è molto chiaro: vogliamo salire sul gradino più alto del podio alla classica di Le Mans".

La sede di Porsche Penske Motorsport Photo by: Porsche Motorsport

L'AD di Porsche Penske Motorsport, Jonathan Diuguid, aggiunge: "Nel secondo anno di gare con la 963, avere il privilegio di correre con una vettura aggiuntiva consente al nostro team di mettere in pratica tutte le lezioni apprese dal 2023 e di schierare tre auto che riteniamo in grado di vincere questa storica gara".

"Dal punto di vista operativo, prepareremo e gestiremo la macchina in più in modo molto simile all'anno scorso, con il supporto del nostro team IMSA. Questo è il bello di Porsche Penske Motorsport: possiamo utilizzare il nostro programma globale per attingere a risorse di personale e attrezzature per le gare più importanti dell'anno".

Thomas Laudenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport, chiosa: "Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare l'organizzatore ACO per averci concesso ancora una volta l'opportunità di iscrivere una terza vettura. La 24 Ore di Le Mans sarà un'incredibile carrellata di auto spettacolari provenienti da un totale di 14 Costruttori nelle classi Hypercar e LMGT3".

"Ci aspettiamo una battaglia serrata ed emozionante per la vetta. È quindi ancora più importante massimizzare le possibilità di ottenere la nostra 20a vittoria assoluta iscrivendo una terza Porsche 963".

La sede di Porsche Penske Motorsport Photo by: Porsche Motorsport

La nuova sede di Mannheim in fermento

Nel frattempo tutte le operazioni riguardanti i programmi endurance delle 963 sono organizzati e diretti nella nuovissima sede di Porsche Penske Motorsport a Mannheim.

Il team americano opera infatti nella base di Mooresville in North Carolina, mentre in Germania ci si occupa della parte legata al WEC e della supervisione generale dei programmi nella struttura precedentemente nota come Porsche Center e di proprietà di Penske Automotive dal 2008.

La costruzione e l'allestimento di essa è cominciato nel 2020, ossia quando i vertici della Casa di Stoccarda hanno dato l'ok per la costruzione della 963 LMDh per tornare a dare l'assalto al succcesso assoluto a Le Mans.

La sede di Porsche Penske Motorsport Photo by: Porsche Motorsport

Nel 4.500 metri quadri lavorano circa 40 dipendenti e all'ingresso ad accogliere il personale c'è una sorta di mini-museo che comprende anche la RS Spyder (Campione LMP2 in American Le Mans Series tra 2006 e 2008), la 963 di Le Mans 2023 e l'ultima 919 Hybrid LMP1.

In tre anni di ristrutturazione, ancora in corso per alcune aree, ora sono attivi uffici, sale conferenze all'avanguardia, rete digitale e officine. Quattro aree di lavoro vengono utilizzate per la costruzione e la manutenzione, nonché per la regolazione delle sospensioni e del peso della 963, oltre a reparti per il preassemblaggio, equipaggiamento da corsa, lavorazione del carbonio composito, sistemi ad alta tensione, pezzi di ricambio, nonché lo stoccaggio e la logistica.

La vera chicca però è una zona dove si può trovare una vera e propria replica della corsia box e del garage di Le Mans, dove ogni giorno i meccanici si esercitano a cambiare pneumatici e a fare rifornimento su una test-car, in modo da essere pronti al 100% quando sarà il momento di andare alla 24h francese.

La sede di Porsche Penske Motorsport Photo by: Porsche Motorsport

La struttura offre anche una palestra, mentre prossimamente verrà attivata la cosiddetta "Battle Room", ovvero una sala per il supporto da remoto di ingegneri su strategie e operazioni da adottare durante gli eventi o i test.

"Le strutture ci forniscono tutte le attrezzature tecniche necessarie per lavorare con successo sulle auto da corsa e per i test. Gli assemblaggi e i pezzi di ricambio sono preparati in aree appositamente progettate e vicine ai nostri ingegneri e tecnici", spiega Jan Lange, nuovo Direttore Generale di Porsche Penske Motorsport.

"Le strutture per il personale, come la palestra, la caffetteria e le sale per l'equipaggio, assicurano che i nostri dipendenti si sentano apprezzati e legati a un'intera squadra. Avere a disposizione un impianto di pit-stop e un'auto permanente al coperto è prezioso per tenerci allenati durante l'anno".

La sede di Porsche Penske Motorsport Photo by: Porsche Motorsport

Diuguid aggiunge: "Le nostre strutture all'avanguardia devono fornire tutto ciò di cui abbiamo bisogno per operare in due continenti tra Mannheim, Weissach e Mooresville, e a livello globale come team di gara.

"L'edificio, originariamente progettato e costruito da Porsche e poi acquisito da Penske come concessionario Porsche, è stato completamente ristrutturato e modernizzato per supportare le esigenze di gara e di assistenza delle nostre 963 in tutto il mondo".