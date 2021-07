Le Mans: Nicki Thiim con NorthWest AMR al posto di Farfus

La AMR NorthWest avrà Nicki Thiim come terzo pilota dell'equipaggio alla 24h di Le Mans 2021.

Il danese, ufficiale Aston Martin Racing, andrà a comporre la line-up della Vantage #98 di Classe LMGTE Am assieme a Paul Dalla Lana e Marcos Gomes nell'evento del FIA World Endurance Championship che avrà luogo sul Circuit de la Sarthe il 21-22 agosto.

Thiim, Campione in carica della LMGTE Pro, è stato ingaggiato per sostituire l'indisponibile Augusto Farfus, che sarà di scena nel medesimo fine settimana con la Hyundai Motorsport N nel round del Pure ETCR che si svolgerà all'Hungaroring.

"Quando abbiamo saputo con certezza che Augusto non sarebbe stato disponibile, Nicki è diventata la scelta più ovvia per rimpiazzarlo - ha detto Dalla Lana - Con Nicki e Marcos la line-up è fortissima e abbiamo la grande possibilità di ambire a qualcosa di importante, per cui non vedo l'ora di iniziare il lavoro a Le Mans".

Dave King, Presidente di AMR, ha aggiunto: "Nicki tornerà a correre con Paul nel team NorthWest AMR ed è fantastico, anche perché sottolinea l'impegno che continuiamo a fornire verso i nostri clienti, dando loro i piloti ufficiali quando ne hanno bisogno".

Curiosamente, nella stessa situazione di Farfus c'è anche Oliver Webb, ma al contrario. Il britannico ha come primo impegno proprio la 24h di Le Mans con ARC Bratislava, dunque in Romeo Ferraris stanno lavorando per trovare un sostituto che salga sulla Alfa Romeo Giulia in Ungheria. Nei prossimi giorni il team di Opera darà annuncio del nome.