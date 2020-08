Le Mans: line-up di LMP2 quasi al completo

Tra le squadre che nei giorni scorsi hanno rinnovato le loro line-up ci sono l'Eurointernational, l'Algarve Pro Racing, l'Eurasia Motorsport e la Panis Racing, mentre la Nielsen Racing è diventata l'ultima a farlo giovedì mattina.

Sulla sia della gara del WEC a Spa-Francorchamps, l'Eurasia ha annunciato che manterrà la sua formazione con Roberto Merhi, Nick Foster e Nobuya Yamanaka su una delle sole tre Ligier JS P217 che saranno al via a Le Mans.

L'EuroInternational a sua volta schiera una Ligier, che sarà affidata ad Adrien Tambay, Erik Maris e Christophe d'Ansembourg, con l'ex pilota di F3 Niko Kari nei panni di riserva.

L'Algarve Pro Racing ha scelto Matt McMurry, che arriverà dall'IMSA per andare ad affiancare John Falb e Simon Trummer sull'Oreca 07, mentre Gabriel Aubry, suo portacolori nell'ELMS, correrà per la Jackie Chan DC Racing a Le Mans.

Sulla vettura della Jackie Chan DC Racing ci sarà anche Will Stevens, che solitamente di solito guida per la Panis Racing nella ELMS, che per sostituirlo ha scelto di affiancare Matthieu Vaxiviere a Nico Jamin e Julien Canal sulla sua Oreca.

Infine, la Nielsen Racing, che si è guadagnata Le Mans grazie alla vittoria nella LMP3 della ELMS dello scorso anno, ha annunciato il canadese Garrett Grist insieme alla coppia britannica formata da Tony Well ed Alex Kapadia, mettendo in "panchina" Colin Noble.

L'unica squadra di LMP2 a non aver annunciato tutta la sua formazione è quindi la Carlin, con l'identità del pilota che completerà la squadra composta da Ben Barnicoat e Jack Manchester che rimane sconosciuta.

La squadra britannica, che ha già saltato le due gare d'apertura dell'ELMS, ha ammesso che la sua partecipazione alla 24 Ore non è ancora certa.