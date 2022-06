Le Mans | Libere 2: Glickenhaus brilla in notturna

La Glickenhaus si aggiudica le Prove Libere 2 della 24h di Le Mans, terzo appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Cala il buio e anche la temperatura sul Circuit de la Sarthe, dove ancora una volta si verificano alcune interruzioni con bandiere gialle, la più lunga con una 'Slow Zone' posta sul rettilineo causa cedimento della sospensione anteriore destra della Oreca #43 di Inter Europol Competition che Fabio Scherer ha parcheggiato vicino al muretto.

Fuori pista anche per la Ferrari #21 di AF Corse con Christophe Ulrich al volante ad 'Arnage'.

Dopo gli incidenti delle Libere 1 e Qualifiche, non sono scesi in pista i team Algarve Pro Racing (#45) e Proton Competition (#93), intenti a riparare le rispettive Oreca e Porsche.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid di Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Rainier Ehrhardt

Dopo le doppiette Toyota siglate tra Libere 1 e Qualifiche, la 007 LMH #708 di Pla/Dumas/Derani stacca il primato in 3'28"900 a livello assoluto e in Classe Hypercar, tenendosi dietro proprio le GR010 Hybrid di López/Kobayashi/Conway (#7) e Buemi/Hartley/Hirakawa (#8).

Quarto tempo per la Glickenhaus #709 di Westbrook/Briscoe/Mailleux, scende nuovamente ultima del gruppetto la Alpine A480 LMP1 #36 del Team Signatech (Negrão/Lapierre/Vaxivière).

WRT chiude al comando in Classe LMP2 con la Oreca 07-Gibson #31 affidata a Rast/Frijns/Gelael, che con il 3'33"119 battono per un paio di decimi la #22 di Albuquerque/Hanson/Owen.

Grazie ad un ultimo giro ottimo, la #32 del Team WRT (Bortolotti/Ineichen/Vanthoor) si issa terza mettendosi alle spalle la #37 di Cool Racing (Ye/Taylor/Kruetten), che precede per questione di centesimi la #9 di Prema (Kubica/Delétraz/Colombo).

Sesta abbiamo invece la #41 griffata RealTeam by WRT (Habsburg/Andrade/Nato), poi la #1 del Richard Mille Racing Team (Ogier/Milesi/Wadoux).

Alle spalle di questi ultimi, ecco Floersch/Falb/Aitken sulla #47 della Algarve Pro Racing con cui sono i migliori della sottocategoria PRO/AM.

Qui il secondo posto lo firmano Cimadomo/Beche/Van Der Helme con la #13 di TDS Racing X Vaillante, seguiti dalla Nielsen Racing (#24 Sales/Bell/Hanley), mentre resta indietro la AF Corse (#83 Perrodo/Nielsen/Rovera).

#63 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro di Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMGTE PRO torna a comandare la Chevrolet Corvette C8.R #63 preparata dalla Pratt&Miller per Garcia/Taylor/Catsburg in 3'53"493, inseguita da vicino dalla Porsche 911 RSR-19 #91 della Manthey con sopra Bruni/Lietz/Makowiecki e dalla Corvette #64 dei loro compagni Milner/Tandy/Sims.

Fresca di esclusione dalla lotta per la Hyperpole, la Ferrari #74 della Riley Motorsport guidata da Bird/Van Gisbergen/Fraga conclude quarta e migliore delle 488 della Classe, precedendo la Porsche #92 di Estre/Christensen/Vanthoor.

Ad oltre 1"4 dai leader troviamo le due Ferrari di AF Corse: la #52 di Fuoco/Molina/Rigon è nuovamente davanti alla #51 di Calado/Pier Guidi/Serra.

#46 Team Project 1 Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am di Matteo Cairoli, Mikkel Pedersen, Nicolas Leutwiler Photo by: JEP / Motorsport Images

Per concludere, la LMGTE AM vede la Porsche #46 del Team Project 1 (Pedersen/Cairoli/Leutwiler)ottenere il 3'55"629 che la tiene davanti alla #88 di Dempsey-Proton Racing (Heylen/Root/Poordad) per un solo decimo.

La Aston Martin Vantage #98 della NorthWest AMR (Thiim/Pittard/Dalla Lana) termina terza, davanti alle sempre veloci Iron Dames - Frey/Gatting/Bovy - armate della Ferrari #85.

Top5 per la Aston Martin di D'Station Racing/TF Sport (#777 Hoshino/Fujii/Fagg), con dietro la Ferrari di AF Corse #54 (Cassidy/Flohr/Castellacci), la Porsche #56 del Team Project 1-Inception (Millroy/Iribe/Barnicoat) e la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing (Tincknell/Ried/Priaulx), incappata in una foratura alla posteriore destra.

Completano la Top10 di categoria le Ferrari #60 di Iron Lynx (Balzan/Schiavoni/Giammaria) e #57 della Kessel-Car Guy Racing (Jensen/Kimura/Schandorff), questi ultimi alle prese con una foratura all'anteriore destra, segnalando che la #21 di AF Corse è finita in ghiaia.

Giovedì sono previste le Prove Libere 3 dalle 15;00 alle 18;00, poi assalto alla Hyperpole dalle 20;00 alle 20;30, e infine Prove Libere 4 dalle 22;00 alle 24;00.

In grassetto il nome del pilota autore del giro più veloce.