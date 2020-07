Le Mans: le rinunce portano la nuova entry-list a 60 vetture

La entry-list della 24h di Le Mans 2020 è scesa a 60 vetture, dalle iniziali 62 previste e annunciate un mese fa da ACO e FIA WEC.

Alcune squadre, infatti, hanno dovuto necessariamente rinunciare all'evento del 19-20 settembre che si svolgerà sui 13,626km del Circuit de la Sarthe, a seguito della crisi post-Coronavirus.

La prima defezione importante riguarda la Classe LMP1, dove il Team LNT schiererà solamente una Ginetta, ossia la G60-LT-P1-AER #6 che al momento vede come unico pilota confermato Michael Simpson.

Ciò significa che le vetture della prima categoria scendono a sei totali, con due Rebellion, due Toyota e la ripescata ByKolles.

In LMP2, la Rick Ware Racing ha ritirato la propria Riley Mk30-Gibson #12 per Cody Ware, così come la High Class Racing per quanto riguarda la Oreca 07-Gibson #20 che avrebbe dovuto condurre Jan Magnussen.

Stesso discorso vale per la medesima vettura #48 con cui si era iscritta la Performance Tech con Cameron Cassels, il che ha dato modo alla DragonSpeed USA di entrare ufficialmente in griglia con la propria Oreca 07-Gibson #27 affidata ad Henrik Hedman, Felix Rosenqvist e Ben Hanley, portando a 24 il numero delle LMP2 nella lista.

In LMGTE Pro non vedremo invece la Ferrari 488 GTE della GEAR Racing, che era stata "promossa" in precedenza come categoria, la quale avrà quindi 6 vetture a darsi battaglia con le due Ferrari di AF Corse, le Porsche 911 RSR-19 del Porsche GT Team e la coppia di Aston Martin Vantage.

Infine la LMGTE sale a 23 macchine con l'inserimento della Ferrari #60 di Iron Lynx per Claudio Schiavoni, Sergio Pianezzola e Andrea Piccini, e la Porsche #89 del Team Project 1 con unico confermato per ora David Kolkmann.

Da segnalare che la D'station Racing non figura più tra le riserve con la Aston Martin Vantage #96 avendo anch'essa rinunciato.