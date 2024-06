Le Mans | Lamborghini, preparazione accurata: "Obiettivo Top10"

La 24h di Le Mans è ormai alle porte e in casa Lamborghini Iron Lynx c'è grandissima attesa per vedere le SC63 in pista contemporaneamente.

La Casa di Sant'Agata Bolognese ha portato sul Circuit de la Sarthe anche la LMDh che corre in IMSA SportsCar Championship, marchiandola con il #19 e affidandola al trio impegnato in Classe GTP, ossia Cairoli/Caldarelli/Grosjean, che si uniranno ai colleghi della #63 del FIA World Endurance Championship, Bortolotti/Kvyat/Mortara.

Di recedente il team del Toro si è recato a Magny Cours per effettuare uno Shakedown in vista dell'impegno francese, che comincerà a tutti gli effetti coi test di domenica 9 giugno, dove fra l'altro la macchina #19 si presenterà nuova di zecca con un telaio appena sfornato.

Con Mirko Bortolotti che farà la spola tra Zandvoort, dove correrà nel DTM questo fine settimana, e Romain Grosjean che arriverà solamente più avanti dato che è a Road America per la IndyCar, agli altri ragazzi si unirà Jordan Pepper, che avrà l'occasione di salire sulla SC63 per il Test Day di domenica.

"Non vediamo l'ora di partecipare per la prima volta alla 24 Ore di Le Mans. Questa gara è l'apice delle corse endurance per la sua importanza, il sostegno del pubblico e le sfide sportive", ha detto Emmanuel Esnault, direttore delle operazioni di gara di Iron Lynx.

"Richiede ai team di massimizzare tutto ciò che hanno. È incredibilmente impegnativa per la sua lunghezza, naturalmente, ma anche per la varietà di situazioni che presenta e per la pressione che esercita sui concorrenti, dai piloti allo staff della squadra".

"I preparativi sono stati accurati e promettenti, quindi non vediamo l'ora di scendere in pista domenica".

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63 Foto di: Rainier Ehrhardt

Nel frattempo sono già cominciati i lavori di contorno, come le attività media e il celebre 'Pesage' nel centro di Le Mans, presso Place des Jacobins, dove i piloti hanno parlato mentre le vetture venivano fatte salire sulla bilancia dai commissari sportivi.

"E' molto bello e speciale essere qui con un marchio così importante come Lamborghini, sappiamo che non sarà facile perché l'auto è ancora nuova, così come la sfida di Le Mans. C'è ancora tanto lavoro da fare per migliorare", ha ammesso Kvyat.

"E' difficile dire oggi quali sono le qualità di questa macchina, perché come ho detto prima, c'è ancora tanto da fare. Ma sicuramente siamo migliorati molto rispetto al Qatar e spero che la prossima gara possa andare meglio di quelle scorse".

"Penso che con Edoardo e Mirko formiamo un buonissimo equipaggio, ricco di esperienza, cosa fondamentale per migliorare una vettura così nuova".

Mortara ha aggiunto: "Corro da tanti anni e speravo da tempo di poter prendere parte alla 24h di Le Mans. Sono contentissimo che Lamborghini mi abbia dato questa opportunità, veramente fantastico essere presente in questo fine settimana".

"E' una corsa leggendaria, ricca di storia e prestigio, un po' come il GP di Monaco e la 500 Miglia di Indianapolis, dunque per un pilota avere la possibilità in carriera di affrontarla è sicuramente fantastica".

"Com'è una vettura ibrida? Sicuramente l'esperienza in Formula E mi ha aiutato molto nella gestione del tutto, e sono contento di poter utilizzare queste conoscenze. Oggi è più facile apprendere ogni cosa grazie anche al simulatore, che ti dà modo di conoscere la pista e le sue peculiarità".

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Daniil Kvyat Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Il microfono è poi passato a Caldarelli: "Sono orgoglioso di rappresentare Lamborghini, ho già visto tanti appassionati avvicinarsi per vedere la nostra vettura, probabilmente per la primissima volta dal vivo, e spero si possano divertire a vederci in pista. Per me questo marchio era già il preferito fin da piccolo e correre assieme a Le Mans è un sogno che si avvera".

"Per me è il settimo anno con Lamborghini, una seconda famiglia per me. Quando sono arrivato qui nel 2016 il mio obiettivo era proprio correre a Le Mans, è stata lunga, ma finalmente siamo qui e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato duramente per oltre un anno per mettere in pista questa macchina".

"A Spa ho potuto mettere insieme ulteriori km e conoscere meglio l'ambiente del WEC e i suoi regolamenti, dato che il mio programma principale è in IMSA. Penso sia stata una buona esperienza, abbiamo provato cose nuove in macchina e poterle controllare durante un weekend di gara è stato importante".

#63 Iron Lynx Lamborghini SC63: Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean Foto di: Art Fleischmann

Infine la chiosa è toccata a Cairoli, che attendeva da tantissimo tempo l'occasione di correre nella Classe Regina a Le Mans: "Ho pazientato molto e ci sono andato vicino già lo scorso anno, ma purtroppo non c'era la sicurezza di poter realizzare questa cosa. Onestamente non volevo aspettare ancora e ho colto al volo l'occasione offertami da Lamborghini; per me è un onore e un privilegio far parte di un marchio italiano e mi hanno accolto benissimo".

"Sto cercando di offrire la mia esperienza e aiuto in questo progetto per crescere più velocemente possibile, ma è anche molto importante, ma è altresì fondamentale avere piloti come Romain e Andrea al mio fianco, i quali mi dànno modo di imparare cose nuove".

"L'obiettivo primario per noi è sicuramente arrivare al traguardo, come risultati sinceramente non posso esprimermi perché la griglia è super competitiva e i rivali hanno più esperienza di noi, dunque sarà tosta batterli".

"Ma ogni gara che abbiamo affrontato ci ha consentito di effettuare passi avanti e mi aspetto che sia così anche a Le Mans. Mi piacerebbe finire in Top10 e senza problemi tecnici".