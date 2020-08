Le Mans: la Algarve Pro Racing chiama Matt McMurry alla 24h

La Algarve Pro Racing ha ingaggiato Matt McMurry per la 24h di Le Mans 2020.

Il Campione in carica della Classe LMP2 IMSA salirà a bordo della Oreca 07-Gibson #25 condividendo il volante con John Falb e Simon Trummer nella 88a edizione della gara che si tiene sul Circuit de la Sarthe, in programma il weekend del 19-20 settembre.

Per lui non si tratta di una novità, avendo già corso in Francia addirittura nel 2014 quando aveva appena 16 anni, divenendo il più giovane concorrente a prendere parte all'appuntamento endurance, mentre con la Algarve Pro Racing vanta il titolo in Asian Le Mans Series nel 2016-2017.

“Sono entusiasta di tornare a correre la 24h di Le Mans con la Algarve Pro Racing - ha detto McMurry, attualmente impegnato in IMSA GTD con la Acura NSX della Meyer Shank Racing - Amo questo team ed è passato anche troppo tempo da quando abbiamo lavorato assieme l'ultima volta. Conosco la loro forza e sono contentissimo di unirmi a John e Simon, due piloti molto bravi che conosco e con cui sono certo che faremo bene".

“Andare a Le Mans con la Algarve è speciale perché è una squadra che è stata importante per la mia vita. Non vedo l'ora di ricambiarla in pista con quello che posso fare. L'anno scorso è stata la prima volta che ho avuto modo di competere ad alti livelli con i prototipi guidando una Oreca 07, per cui avrò sicuramente conoscenza del mezzo".

Il Team Principal Stewart Cox ha aggiunto: "Il nostro legame con Matt risale a parecchio tempo fa e non vedevamo l'ora di lavorare di nuovo assieme. Era giovanissimo quando venne a correre con noi in Asian Le Mans Series nel 2016 e fu subito chiaro che aveva un grande talento. E' fantastico riaverlo in Algarve Pro Racing com Campione IMSA ed è stata una scelta naturale per la nostra 24h, visto che ha già corso con noi in passato e conosce benissimo la Oreca 07 LMP2".